La imagen sobre los incendios de Australia que aviva la desinformación

Diferentes regiones del mundo continúan asoladas por el fuego tras el revuelo mediático y social causado por los incendios de la Amazonia. Actualmente, Australia es probablemente la zona del globo más afectada por este fenómeno, con casi 200 incendios activos en el sureste del país, cuyas extensas nubes de humo han llegado incluso hasta Chile. Aunque en menor medida que en el caso de Brasil, el suceso ha recibido una notoria atención en las redes sociales. Con ello, ha terminado atrayendo de manera inevitable, como ya sucedió en Sudamérica, la difusión de imágenes falseadas y bulos que hacen correr la voz de alarma.

Al igual que en los fuegos de la Amazonia, la interpretación errónea de las imágenes satélite de la NASA han resultado ser el principal foco de desinformación. En esta ocasión, el fotógrafo Anthony Hearsey utilizó los datos desprendidos por el servicio de monitorización de incendios de la agencia espacial norteamericana para realizar una ilustración más visual. Pese a la confesa falta de pretensión por parte del fotógrafo de realizar una interpretación fidedigna de este servicio, esta ha sido difundida en las redes como una captura exacta del satélite de la NASA.

los incendios en Australia....vistos desde el espacio. pic.twitter.com/vRve5OYAt6 — Martin De Porres (@MartinD03868648) January 6, 2020

No obstante, como advierten el periodista Javier Silvestre o medios como El Output, dicha imagen no se corresponde con la realidad, sino que más bien la sobredimensiona. La ilustración, está basada en los focos de incendio captados por el servicio satélite FIRMS entre el 5 de diciembre y el pasado 5 de enero, pero no es una captura.

3. Está foto de Australia es FALSA y no es de la NASA. Es una simulación de las zonas donde ha habido incendios pero no una imagen REAL. pic.twitter.com/hcQK2zAwU4 — Javier Silvestre (@Javiersilvestre) January 6, 2020

Cabe señalar que dicha imagen –al igual que la real de la NASA– no refleja los incendios activos en la actualidad en la región, sino simplemente los focos que se han activado en ese lapso, pudiendo estar muchos de ellos ya apagados. Además, desde la lejanía, la concentración de los puntos rojos que representan dichos focos puede ofrecer la impresión de que amplias regiones australianas están incendiadas por completo, pero al ampliar dicha imagen satélite puede verse como en muchos casos se trata de focos dispersos.

En adición, los focos tampoco informan sobre el tipo de terreno que está ardiendo o por qué motivo, pudiendo tratarse de quemas controladas de zona agrícola o de incendios forestales en zonas protegidas. En definitiva, servicios de monitorización como este son una herramienta útil para el control de la situación de los incendios, pero requieren de la interpretación detenida de expertos en la materia para evitar conclusiones erróneas.

A raíz de la inexacta difusión, el propio autor de la ilustración se ha visto obligado a publicar un post en Facebook aclarando que su intención nunca fue la de ofrecer una reproducción exacta de las imágenes satélite de la NASA. "Esto es una visualización 3D de los incendios en Australia. NO UNA FOTO. Interpretadlo como un gráfico", explicaba Hearsey en la publicación. "La escala es un poco exagerada debido al brillo del render, pero generalmente es fiel a la información del sitio web de la NASA. También tenga en cuenta que NO todas las áreas aún se están quemando, y que esto es una compilación", concluía.