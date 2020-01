¡Habemus Gobierno!

"Os pido un poco de respeto, no lo estoy pasando bien". #Investidura pic.twitter.com/S7PHcrMtt7

Paseando por el Barrio de Salamanca llamando Tovarich a los transeúntes que me encuentro.

Yo creo que lo del Gobierno PSOE-Podemos es una cortina de humo para que no se hable de la ruptura de Mª Teresa Campos y Bigote Arrocet.

¡Al fin!

Y todo sin sorpresas (que podía haberlas habido)

¡Increíble!

Se acaba de formar Gobierno en España, para que luego no creáis en los milagros.

Gobierno comunista, golpista, indepe, de la ETA, bolivariano, cubano, talibán, narcoterrorista, de Mordor y los Sith, claro

Me gusta el olor a Golpe de Estado por la mañana. pic.twitter.com/gMOsunHqd0

No es que el próximo Gobierno vaya a ser comunista. Es que se había girado tanto a la derecha que, ahora, decir que los ricos paguen lo que les corresponde o que hay que proteger lo público, les suena a URSS.

Nos llegan las primeras reacciones. Adelante:

Se han quedado con una cara…

Algunos hoy han descubierto incluso de qué va la democracia: que si unos partidos ganan en las urnas luego pueden gobernar aunque no te guste

Lo de Franco no fue un golpe de estado porque no se valió del apoyo en el Congreso para llegar al poder.

Me encanta el olor a facha desquiciado por la mañana. pic.twitter.com/oQWrUzUAMD

La democracia de padrón: cuando unos pactan es fraude democrático, cuando otros pactan non.

Creo que ya me tocaba ¿no?

Por mucho que lo acusen de ilegítimo lo acatan porque saben que lo cierto es que sí lo es

Gobierno ilegítimo = Que no me gusta a mí

Y es que los hay con muy mal perder

En cualquier caso ya se va notando el nuevo Gobierno

Primer día de gobierno progresista y ya ha bajado el precio de la ropa la mitad en toda España. No es opinión, son datos.

No llevamos ni 2 horas de gobierno comunista-separatista-batasuno y en mi pueblo ya hay tres iglesias ardiendo y no queda papel higiénico en los supermercados.

20 minutos de gobierno comunista y aún no hay escasez de papel higiénico en los supermercados.

Y más que se notará

Pero por qué no se rompe España ya?!

¿Dónde están los gulags? ¡Enséñamelos, que no los veo! pic.twitter.com/ZSG2tjS5Br

Llevamos dos horas de gobierno narcocomunista filoetarra y aún no se ha quemado ningún convento, comido ningún bebe, agotado los supermercados... pic.twitter.com/lHjRTDwvm1

He llamado al presidente del gobierno comunista español para felicitarle y hemos coincidido en la conveniencia de que España y Corea del Norte lideren el II Pacto de Varsovia.

Una vez más, Pdro gana. Quién se lo iba a decir hace algún tiempo…

Un Gobierno que tendrá a Pablo Iglesias como vicepresidente. Podemos llegando a un Gobierno, fíjate tú…

La emoción le ha hecho caer unas lágrimas

¿No notáis un ruido como de país resquebrajándose?

Algunos ya están cogiendo los aviones con destino a Somalia como dijeron, suponemos

Terminan así tres días en los que la derecha y la ultraderecha han convertido el Congreso en el plató de un show vergonzoso plagado de palabras gruesas y acusaciones desaforadas… Han llegado a hablar del Ejército…

El pack completo: Venezuela, ETA, golpismo, comunismo…

A mí si vamos a ser Venezuela avisadme, que no tengo chándal.

...acusaciones de traición a cualquiera que pasase por allí...

...y mentiras por todos lados

Incluso con Suárez Illana girando su silla mientras hablaba una diputada de Bildu

Los de VOX, que no condenan los cientos de miles de asesinatos del franquismo, abandonan muy dignos el hemiciclo cuando habla Bildu, que resulta sí que ha condenado los asesinatos de ETA.

No sabía que Suárez Illana fuese jurado de La Voz. pic.twitter.com/stbuUd8SEj

Cuando el hijo de Suárez ha leído el nombre de Matute no se ha dado la vuelta. Qué incongruente en su show.

Por no hablar de las coacciones y las amenazas que han recibido algunos de los diputados que han votado a favor de la investidura

Me envían mails pidiéndome traicionar a @sanchezcastejon y al @PSOE ????‍♂️Pero denuncio públicamente campaña de las derechas que están haciendo a un compañero @PSOEdeSegovia que piensan soy yo como Diputado @gpscongreso y que hoy ya genera en insultos (desde luego que denunciaremos) pic.twitter.com/rmj1hZZcvr

En especial el de Teruel Existe, con el que algunos medios se han cebado. Incluso ha tenido que pasar la noche en un lugar sin determinar por seguridad. A esto se ha llegado, sí.

- Carminha, oye, dejo esto, ¿eh? Es muy estresante… interesante no, mujer, estresante. Oye, Carminha… ???? tú tenías mucha razooooón, no te hice caaaaaso… ???? pic.twitter.com/6SLuYPTJfb

O los llamamientos al transfuguismo

Simancas dice NO. “Ahora me vais a comer todos los huevos”.

El día comenzó con mucha expectación, con los medios informando minuto a minuto

Todos muy pendientes de qué pasaría en la votación, que estaba muy ajustada: 167 a favor 165 en contra

No me ha dado tiempo a comerme las 167 uvas.

Yo hasta que no se recuente el voto telefónico no me voy a mojar sobre el ganador.

