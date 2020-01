Críticas a la periodista Mónica Marchante por su comentario sobre Arabia Saudí: “Si tuvieras novia te meten en la cárcel. Pero todo muy normal y cercano“

La periodista de Movistar+ Mónica Marchante, que cubre la Supercopa de España, aseguró este miércoles que en Arabia Saudí hay "un principio del cambio" porque "había muchas mujeres saudíes en el estadio" y porque ella está "trabajando con absoluta normalidad". Tras estas palabras, las críticas no han cesado y acusan a la periodista de blanquear la situación de las mujeres en un país que vulnera los derechos humanos.

"Me reitero, si tuvieras novia te meten en la cárcel. Pero todo muy normal y cercano...", le ha contestado la portera del PSV, Eli Sarasola, a través de Twitter. No ha sido la única que ha querido recordar a Marchante que las mujeres en Arabia Saudí apenas tienen derechos y que se les prohíbe, por ejemplo, trabajar por un salario, estudiar o salir del país sin autorización de su esposo o un hombre de la familia.

Me reitero... @m_marchante, si tuvieras novia te meten en la cárcel. Pero todo muy normal y cercano... https://t.co/dnrOHKKdP3 — Eli Sarasola (@sarasola22) January 8, 2020

Desde que se barajaba la opción de celebrar la Supercopa en este país, han sido muchos los activistas y defensores de derechos humanos los que han criticado que se intentara "blanquear a Arabia Saudí a golpe de talonario", como denunció Mar Mas, presidenta de la Asociación para Mujeres en el Deporte Profesional (AMDP). Pese a las protestas, el pasado mes de noviembre la Federación Española de Fútbol confirmó que Arabia Saudí sería el escenario del evento. RTVE, Mediaset y Atresmedia rechazaron pujar por los derechos de transmisión del torneo debido a la falta de libertades y la discriminación en el país. Movistar+ no siguió estos pasos y emite en exclusiva la Supercopa de España.

"He visto mujeres saudíes en el palco, algunas de ellas vinculadas al fútbol femenino. He tenido ocasión de hablar con algunas de ellas. Es el principio de algo, el principio del cambio. Hemos visto muchas mujeres dentro del estadio. He podido trabajar y estoy trabajando con absoluta normalidad, aquí me veis sin ningún problema. He disfrutado incluso del partido con una cercanía que no tengo en algunos estadios. Trabajando no he tenido ningún problema", aseguraba Marchante este miércoles.

Tras las críticas, esa misma tarde se defendía de las acusaciones de blanquear al país en el programa El partidazo de la Cadena COPE (a partir del minuto 53). "Sigo siendo crítica, pero por lo visto es incompatible decir que has trabajado bien, que te han tratado bien, que no has tenido problemas... con criticar lo que pasa en este país o negarlo", afirmó. "Si hubiera sido una experiencia contraria, lo habría dicho, pero como no lo ha sido, significa blanquear el régimen", añadió. Este jueves

Interponeis con mentiras el dinero antes que los derechos humanos, televisión de vergüenza — Peña Valencianista???? LGTBI+ ????️‍???? ???? (@LGTBI_VCF) January 9, 2020

Que pena dais, todo por la pasta. — ????⚪ (@RSGElMolinon) January 8, 2020

No entiendo los palos a Mónica Marchante, todos sabemos que este evento oculta la verdadera realidad pero ella esta contando lo que esta viviendo y sintiendo que es lo que le han preguntado. — ®️oberto (@RobePacense14) January 9, 2020

El que sea el único medio que ha comprado la Supercopa de Arabia no tiene nada que ver, claro. — Coqueliner (@Hoodison_) January 9, 2020

Hay que tener la cara de cemento muy armado para blanquear una dictadura que no respeta los ddhh más básicos, y especialmente hacia las mujeres. — Jesús Martínez (@JesusMLasala) January 9, 2020