Sí, son titulares, artículos y editoriales de medios españoles publicados en las últimas horas, pero no se asusten, no se ha proclamado una dictadura en España. Simplemente se ha producido la investidura de un presidente del Gobierno con los apoyos de diputados electos de varios partidos, votados por los ciudadanos en unas elecciones con todas las garantías. Lo que sucede es que a los autores no les gusta el nuevo Gobierno y quieren decirles a sus lectores… ¡que vienen los rojos!

Tras varios meses aguantando una cantinela tan alarmista y grotesca que acaba siendo cómica, tras la investidura de Pedro Sánchez para un Gobierno de coalición, la cosa sólo podía ir a más y así ha sido.

Una vez más, volvemos a bucear entre lo más indigno de los medios (es un trabajo duro, pero alguien tiene que hacerlo) para dar cuenta de ello. Después de anteriores ediciones (uno, dos y tres) llega una nueva entrega de ¡Que vienen los rojos!:

“Golpe a la nación […] con el apoyo de todos los enemigos de España"

Compartida por la cuenta de Twitter de Intereconomía es quizá la publicación más escandalosa que hemos podido encontrar. Con un fotomontaje que mezcla una imagen de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias con la de un atentado terrorista. El título es el siguiente: “Se consuma el golpe a la Nación: Sánchez, investido presidente con el apoyo de todos los enemigos de España”. Además tiene un antetítulo: “Con el permiso de los proetarras”. Nadie se ha atrevido a firmarlo.

Muchos tuiteros han reparado en él y han respondido:

"El sueño de Hugo Chávez se cumple: «El chavismo llega a España»"

Cómo no iba a salir Venezuela. Uno de los asuntos fetiche de la derecha mediática patria no podía faltar y ha sido recordado por muchos políticos y periódicos estos días. Como ejemplo, este titular de la web Periodista Digital: "El sueño de Hugo Chávez se cumple: «El chavismo llega a España»".

"Sánchez consuma la ruptura con la Transición"

El editorial del diario El Mundo tras la investidura habla de nada más y nada menos que una “ruptura con la Transición”. Pero no sólo eso, también hablan de la ruptura del PSOE ”con la Constitución de 1978”. Además se atreve a afirmar que este Gobierno “no es lo que quería la mayoría de los ciudadanos”.

"Lo que le espera a España en 2020: déficit, paro y desafección internacional"

¿100 días de gracia antes de criticar a un Gobierno? Mejor ni esperar a que se forme. Algunos medios ya están alarmando a sus lectores augurando paro, déficit, fuga de empresas e inversores… Medios como Okdiario o Libertad Digital se han apuntado a ello:

"Un Gobierno indigno: Sánchez consuma su traición y se convierte en presidente con los independentistas"

Y suma y sigue con medios repartiendo a diestro y siniestro palabras como “indigno”o “traición” como si nada. Es el caso de este artículo de Navarra.com, un medio asociado e El Español.

“El cáncer no es excusa: Nuestro rechazo al merengue compasivo de los diputados del PP que aplaudieron a la podemita Aina Vidal”

Uno de los momentos más emotivos fue la ovación del Congreso (con la excepción todos los diputados de la extrema derecha salvo una) a la diputada Aina Vidal, que asistió al Congreso pese a que padece un cáncer raro y agresivo. En la web ultra Alerta Digital no tuvieron reparos en tildar el gesto de “merengue compasivo” y publicar un vergonzante artículo titular asegurando que “el cáncer no es excusa”, que aseguran que lamentan su situación médica por su “buena educación” y por “sus abogados”.

