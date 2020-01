Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid, fue entrevistada durante la noche del sábado en Sábado Deluxe, programa de Telecinco. La exlíder del PP en la capital, que dimitió tras filtrarse que había robado unas cremas en un supermercado y tras meses de publicaciones sobre el caso Máster, acudió al programa de Jorge Javier Vázquez para hablar en clave personal de su vida alejada de los focos.

La decisión de Mediaset no gustó en las redes sociales, que se mostraron muy críticas por los intentos de "blanquear" a Cifuentes, que incluso se ha rumoreado que podría acudir a la nueva entrega de Supervivientes, uno de los reallity shows de más audiencia de la cadena. Aun así, la expresidenta tocó brevemente temas políticos y aseguró que ya no estaba afiliada al Partido Popular.

Entre otras cuestiones, Cifuentes habló de su relación con Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno con Mariano Rajoy, para declarar que "ella nunca me tuvo demasiado cariño por algún motivo que no acierto a comprender, porque yo siempre intenté que nuestra relación fuera buena".

Cristina Cifuentes: "No voy a decir quiénes fueron mis verdugos porque se trata de personas peligrosas. Yo sólo quiero limpiar mi nombre y rehacer mi vida". #cifuenteshabla

Pero lo que menos gustó fueron los comentarios personales, que para muchos suponían una estrategia por el olvido, en busca de borrar de la memoria los casos de corrupción en los que se vio envuelta Cifuentes.

Cifuentes: "Una vez me comí un ojo" #cifuenteshabla

Los tuiteros más críticos aprovecharon el hashtag de #CifuentesHabla, propuesto por Sábado Deluxe, para dejar ver su oposición al enfoque de la entrevista.

¿Ha explicado ya cómo le aprobaron el Master? Ah no, que está entrevista es sólo para blanquear de cara a Supervivientes #cifuenteshabla

Las cuentas de Twitter pagadas de Cifuentes diciendo que le creen, que es cercana y que regrese a la política me meo ???? #cifuenteshabla pic.twitter.com/2AuaJm3n7l

Imputada por corrupción política a la espera de juicio, falsificación de un Máster Universitario, denuncia a periodistas honrados haciendo uso de poder como Presidenta de la Comunidad de Madrid, y no sigo... ¿De verdad no te da vergüenza el tuit que has escrito? #cifuenteshabla

— Atreyu (@Atreyu2K19) January 12, 2020