La líder de Vox en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha encontrado su horma del zapato en Twitter. Se trata de Rocío Monasterio, pero Fake. La cuenta de Twitter surgida hace pocos días se ha ganado el cariño de la izquierda, que ve en la cuenta aquel espacio que en su momento ocupó Espeonza Aguirre.

La fama se produjo gracias a un tuit en el que bromeaba con el himno de España, el cual muchos se creyeron y dieron por hecho que estaba escrito por la auténtica Monasterio. "Mis niñas ya duermen. Para que puedan conciliar un sueño tranquilo les he puesto, muy bajito, el Himno de España.

Puede que sea la última vez que puedo hacerlo antes de que nos lo prohíban"

Aunque el cachondeo en torno a la llegada de PSOE y Podemos ha sido el eje de sus bromas, según ha ido creciendo su popularidad las bromas también han tocado a Vox. La clave de su éxito es que Vox dice tantas barbaridades que esta cuenta, pese a ser falsa, acaba por tener el mismo tono que los perfiles reales.

No he sabido qué decirla.

Hoy me ha parado una mujer en la calle. Lloraba. Me ha dicho “Tengo miedo. Con este Gobierno cualquier día mis hijos van a venir con ideas comunistas en la cabeza ¿No vais a hacer nada?”.

Tal vez lo más gracioso del asunto sea aquellas personas que se tomaron en serio los tuits, aunque en el mismo nombre lleve la palabra "fake". Hasta de Hermann Tertsch ha habido bromas.

Hoy hablaba con mi hija, a punto de cumplir los 18 años y ya lista para el matrimonio. Me ha dicho "Mamá, una mujer no tiene derecho a abortar, aunque el niño tenga un cromosoma distinto. Si la madre no lo quiere, hay tantos padres que lo querrían en adopción o en leasing." pic.twitter.com/KRU4nrJ0AY

