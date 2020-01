Lunes, otra vez. Uf…

¿Os ha costado muchísimo levantaros hoy o sólo mucho?

Bueno, vamos a comenzar la semana con sosiego, que siempre es bueno

Ayer los españoles de bien estaban convocados por España Existe y Vox a manifestarse en sus ciudades. Spoiler: salió mal

Españoles no sabemos, pero gente fue más bien poca

He pasado por delante del ayutamiento donostiarra y no se si hoy Vox se ha vuelto a manifestar, como no hay nadie como ayer...

— Don Mitxel Erregea (@DonMitxel_VI) January 13, 2020