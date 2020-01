Afortunadamente, en los últimos años nos hemos acostumbrado a ver a mujeres en puestos de altísima responsabilidad política, como ministras o vicepresidentas. Sin embargo, y mientras aún esperamos a que en España haya una presidenta del Gobierno (o siquiera una candidata a ello en los principales partidos), aún seguimos sufriendo ejemplos de machismo rancio a la hora de hablar de estos cargos. Artículos sobre el atuendo o el aspecto físico de ellas o ataques hablando de “la mujer de” (tanto en nuestro país como en Europa). Y para qué hablar de los comentarios en la calle y en las redes.

Ahora, la tuitera Cronopia ha hecho una crítica a esos comportamientos machistas tirándo de ironía, con un genial hilo en el que habla de los nuevos ministros como algunos hablan de las ministras:

Me sorprende ver a todo el mundo tan tranquilo sabiendo que 10 de 18 ministerios van a estar presididos por hombres. ¿Tan rápido nos hemos acostumbrado a que les den cargos por cuota? ¿Estarían ahí si no fuesen hombres? pic.twitter.com/1ojGclUzc5 — Cronopia (@2LaCrono) January 13, 2020

Es que yo qué sé. Se trata de GOBERNAR un país. Un asunto serio. — Cronopia (@2LaCrono) January 13, 2020

Lo voy a explicar bien porque esto es twitter y paso de que me vengan las hordas de ñeñeñés: 0 problemas con que los chicos toquen poder. Lo único que pido es que estén ahí por su valía. — Cronopia (@2LaCrono) January 13, 2020

La buena noticia es que algunos nos van a alegrar la vista, dicho siempre desde el respeto y la admiración. pic.twitter.com/aMwj8d6m8H — Cronopia (@2LaCrono) January 13, 2020

Claro que la juventud tiene una cara B: ¿Estará preparado Alberto, con solo 35 años, para compaginar la cartera de Consumo y la crianza de su bebé? pic.twitter.com/i7PcucL4XE — Cronopia (@2LaCrono) January 13, 2020

Más confianza tengo en el marido de Consuelo Femenía, que tiene ya unos años de rodaje. Nuestro astronauta preferido va a seguir al frente del Ministerio de Ciencia, algo más tranquilo ahora al no tenerse que ocupar de Universidades. pic.twitter.com/hEYk9XdEiD — Cronopia (@2LaCrono) January 13, 2020

José Luis, el marido de Carolina Perles, también repite. Siempre sonriente pero muy celoso de su carrera política, no ha permitido que la actividad profesional de su esposa consiga eclipsarlo. pic.twitter.com/SQsFa1GBIy — Cronopia (@2LaCrono) January 13, 2020

Fernando sigue en Interior. Siempre alegre y jovial, para él no pasan los años. pic.twitter.com/O3hP2Ap1YJ — Cronopia (@2LaCrono) January 13, 2020

Poco se puede decir de nuestro flamante Ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, salvo que veranea en Xabia y le encanta el golf. Se le ve buen mozo. pic.twitter.com/kt4uud8Cci — Cronopia (@2LaCrono) January 13, 2020

Casado y con dos hijos, Luis ha conseguido conciliar durante los últimos años su vida política y su vida familiar, y aún tiene energía para seguir unos años más al frente de Agricultura, pesca y alimentación. ¡Bien por él! pic.twitter.com/5z1bgreM4s — Cronopia (@2LaCrono) January 13, 2020

Estoy intentando tomármelo con deportividad pero tengo que decir que me tiemblan las piernas. Son demasiados hombres para un gobierno. Lo digo ahora que esto está empezando. Que no se diga que no avisé. — Cronopia (@2LaCrono) January 13, 2020

Mucha sonrisa y mucho jolgorio veo yo en todas las imágenes que tienen estos muchachos colgadas en las redes. Poca seriedad. No lo veo claro. — Cronopia (@2LaCrono) January 13, 2020

Este es Salvador, ministro de Sanidad, con una cesta de tomates y berenjenas. Todo un ejemplo. ¡Hay que cuidarse, chicos, que el poder puede llegar a ser muy duro! pic.twitter.com/zsVdREXFCv — Cronopia (@2LaCrono) January 13, 2020

José Manuel se va a ocupar de Cultura y Deportes. Espero que no se tome como una frivolidad, pero creo que va a ser necesario poner a un buen barbero en Moncloa para que se ocupe de que estos chicos estén siempre presentables. pic.twitter.com/TWFcUWBqeE — Cronopia (@2LaCrono) January 13, 2020

De nuevo pido que no se me malinterprete. Solo espero que se valore el tiempo que estos hombres se toman para arreglarse la barba. No es descabellado pedir que tengan derecho a un barbero en su jornada laboral, siendo su imagen algo tan importante para el cargo que desempeñan. — Cronopia (@2LaCrono) January 13, 2020

Y si lo del barbero no es posible, por favor evitemos comentarios despectivos si un día no han tenido tiempo de estar presentables y boicoteemos a los medios que se centren más en su imagen que en su trabajo. — Cronopia (@2LaCrono) January 13, 2020

Casado con Emma Kiselyova, Directora de Relaciones Internacionales en la Universidad Oberta de Cataluña, Manuel se muestra feliz porque estrena ministerio: se va a ocupar de la cartera de Universidades. pic.twitter.com/dUxr1Hl2kt — Cronopia (@2LaCrono) January 13, 2020

La pareja de Meritxell Batet, Juan Carlos Campo, va a ocupar la cartera de Justicia. Yo no digo nada PERO. pic.twitter.com/DOSfpNJaHv — Cronopia (@2LaCrono) January 13, 2020

Y claro que no me voy a dejar a nuestro Vicepresidente, marido de Irene Montero, que además para el juramento ha estrenado traje Y ES DE SU TALLA. pic.twitter.com/3zWWbUZGV7 — Cronopia (@2LaCrono) January 13, 2020

Para tranquilizar los ánimos, al lado de un Vicepresidente varón han puesto a tres mujeres. Está bien que accedan a puestos de poder pero siempre con supervisión, no se pueden ir dando cargos tan a lo loco. — Cronopia (@2LaCrono) January 13, 2020

Si nos fijamos en la foto de grupo, vemos que los chicos pecan de lo de siempre: demasiados tonos oscuros, poca variedad en los tejidos, poco atrevimiento. Quizás no sería mala idea añadir un estilista al equipo, además del barbero. pic.twitter.com/IJluBREx5Y — Cronopia (@2LaCrono) January 13, 2020

Tranquiliza ver que están rodeados de compañeras que seguro sabrán guiarlos en su día a día y atemperar sus ánimos cuando se enfurruñen por cosas de hombres. — Cronopia (@2LaCrono) January 13, 2020

Creo que es el momento de dejar de lado nuestros miedos y confiar en los chavales. Démosles la oportunidad de demostrar que pueden estar a la altura de cualquier mujer.

Que nada enturbie sus sonrisas. pic.twitter.com/s7FxlDXXa8 — Cronopia (@2LaCrono) January 13, 2020

ME QUITO EL SOMBRERO. — JuanitoLibritos???? (@JuanitoLibritos) January 13, 2020

Me sigue preocupando saber cómo van a poder estos chicos hacer el ministro y a la vez cuidar su figura. — Numeritos ???? (@08181) January 14, 2020

A mí me preocupan sus hijos. Ser ministro es un trabajo duro que en ocasiones requiere de muchas horas al día, y los niños, sobre todo si son pequeños, necesitan la calidez y la cercanía de un padre. — Genko (Miguel) (@Genko) January 14, 2020

Y sus parejas, por muy ministro que seas tienes que llegar a casa, preparar la cena y estar ahí para tu esposa. — Numeritos ???? (@08181) January 14, 2020

Así que Juan Carlos es el marido de Batet. Pues ya sabemos quién le ha enchufado...

No sé, no me parece buena idea que un problema conyugal se traslade al Congreso. Afectará al trabajo de Juan Carlos.

Además, ahora que está tan ocupado... ¿Quién se encarga de los niños? — Caperu (@Caperucita_Ru) January 14, 2020

Ay, qué genia. Máximo respeto para usted, señora. pic.twitter.com/WDUe6P1dcz — Amazona de extrarradio (@amazonaextra) January 13, 2020