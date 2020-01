¿Por qué solo cuestionan a Montero y no a Iglesias por ser pareja? El machismo tras los ataques a la ministra de Igualdad

Pablo Iglesias, en una entrevista con Vicente Vallés, ha criticado que se "cuestione la idoneidad" de Irene Montero para ser ministra de Igualdad por el hecho de ser su pareja.

Iglesias ha explicado que tiene la sensación de que las críticas sólo van dirigidas hacia las mujeres, en este caso a Irene Montero, y nunca a los hombres.

"A mí nadie me ha cuestionado mi posición política por ser pareja de nadie. A mí nunca nadie me ha dicho que no puedo estar en un órgano de dirección política, o que no puedo estar en el Gobierno por ser pareja de Montero. Parece que a Irene Montero le plantean que sí".

Vicente Vallés ha avisado de que le iba a hacer una "pregunta políticamente incorrecta". Era verdad. Efectivamente, el machismo es políticamente incorrecto... y menos mal. Aquí la espléndida respuesta de @PabloIglesias ???? #IglesiasA3N pic.twitter.com/mEP889ilwD — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ ???????? (@pnique) January 14, 2020

Esta no es la primera vez que se cuestiona la posición política de Irene Montero. Hace unos días, a Pablo Casado le preguntaron en una entrevista en Cadena COPE que qué se estaría diciendo "si Aznar o Rajoy hubieran metido como ministras, en su Gobierno, a Ana Botella o a Viri". El líder del PP respondió de forma clara: "Lo que a la derecha se le ha acusado o no se le tolera, a la izquierda sí. Yo creo que en la mayoría de las empresas en España no se permite que una pareja esté en el mismo departamento".

Así mismo, el periodista Ángel Expósito publicó un vídeo cuestionando a Irene Montero por ser pareja de Pablo Iglesias. "Pablo Iglesias nombra ministra de Igualdad a su pareja, Irene Montero, y no pasa nada", escribió en un tuit.

¿Te imaginas que Aznar nombra ministra a Ana Botella o que Rajoy nombra ministra a Viri? Pues el vicepresidente Pablo Iglesias nombra ministra de Igualdad a su pareja, Irene Montero, y no pasa nada. pic.twitter.com/cNFw9so9jw — Ángel Expósito (@ExpositoCOPE) January 8, 2020

Cayetana Álvarez de Toledo también cuestionó a Irene Montero llamándola "mujer florero". Ocurrió el julio de 2019 cuando el PSOE y Podemos intentaban negociar y los socialistas ofrecieron una vicepresidencia social simbólica.

“Vicepresidencia social simbólica (para una mujer)”. Es decir, vicepresidencia florero para una mujer florero. Así no, bonita. https://t.co/O3o0yrpmaF — Cayetana Alvarez de Toledo (@cayetanaAT) July 23, 2019

Estos ataques no son nada nuevo. Desde que se conoció la relación entre Iglesias y Montero algunos políticos y periodistas no han dejado de cuestionar a la actual ministra.

En 2017 la revista Tiempo publicó en portada una foto de Irene Montero sentada en un trono bajo el título “Irene Montero, la reina de Podemos. Cómo conquistó a Pablo Iglesias. De las juventudes comunistas a Yoko Ono del partido Morado”.

.@tiempodehoy si esta portada es real dais mucho asco. Por machistas y clasistas entre otras cosas pic.twitter.com/vIVsC3QPzd — Anita Botwin ???? (@AnitaBotwin) February 17, 2017

Con absoluto machismo, el periodista Eduardo García Serrano llamó a Montero “La zarina roja de Pablo Iglesias” y “su chati” durante su intervención en un programa de Intereconomía.

Los fachas de Intereconomía y su odio brutal hacia la diputada de Podemos @Irene_Montero_. pic.twitter.com/VgZ72KFsfl — Juan Miguel Garrido (@Juanmi_News) June 6, 2017

El hecho de cuestionar la validez política a una mujer por ser "pareja de" es más común de lo que parece. De hecho, hoy mismo Isabel Díaz Ayuso ha cargado contra Rita Maestre con este tuit: "Hay otra cosa que también he hecho por las mujeres y no las de izquierda: demostrar que puedes llegar lejos sin ser la mujer de.".

Hay otra cosa que también he hecho por las mujeres y no las de izquierda: demostrar que puedes llegar lejos sin ser la mujer de. https://t.co/2RGhRkyDra — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) January 15, 2020

Dicho ataque se ha producido porque Maestre ha calificado como “patético" el intento de Isabel Díaz Ayuso de convertirse en "el centro adalid de los derechos de las mujeres en Arabia Saudí”.