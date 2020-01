¿Debe un niño o una niña de 14 años tener un teléfono móvil propio? ¿No debería estar estudiando? ¿No son demasiados riesgos para esa edad? ¿O al fin y al cabo el móvil es la herramienta de socialización de su generación? ¿No es posible que si les dejamos sin móvil les estemos impidiendo comunicarse con sus amigos y los estemos marginando? Y, si lo hacemos, ¿qué normas debemos ponerles?

Es el interesantísimo debate que ha surgido en las redes a cuenta del hilo de un tuitero, que posteriormente fue respondido por otro, con multitud de respuestas de padres y madres que aportan sus opiniones y experiencias, muchas de las cuales apuntan a la importancia de enseñar y llegar a acuerdos más que a prohibir. Al fin y al cabo, la realidad es la que es: según el Instituto Nacional de Estadística, el 70% de los chavales de entre 10 y 15 años tienen teléfono móvil con acceso a internet.

Todo comenzó cuando el usuario Lovely Bastard (@Lovely_Bastard) narró muy cabreado que su hijo estaba “llorando como una madalena” porque no le compraban un móvil. En un hilo, culpaba a los padres del resto de niños: “Es una puta vergüenza y la culpa es vuestra […] porque mi hijo, aunque todos sus amigos digan que es el raro por no tener teléfono, es el normal”. Su hilo superó los 5.000 retuits y los 17.000 “me gusta”.

Mi hijo.

14 añazos. Llorando como una madalena porque no le compramos un móvil. Ya nos cuesta que haga los deberes, que estudie, que se acueste y que no se distraiga sin tener móvil, como para comprarle uno. Y el problema no es él. El problema son los padres de los demás

???????? — ???????????????????????? ???????????????????????????? ????????de ᴊᴏʜɴ ᴄᴀʀᴘɪɴᴛᴇʀ (@Lovely_Bastard) January 11, 2020

TODOS, absolutamente TODOS los alumnos de 3ero de ESO tienen teléfono.

Todos son menores de 16.

Algunos no tenían ni 14 a principio de curso.

Pero todos con móvil. Nuestros hijos pueden usar uno que hay en casa para hablar por WhatsApp, pero los amigos... Tela???? — ???????????????????????? ???????????????????????????? ????????de ᴊᴏʜɴ ᴄᴀʀᴘɪɴᴛᴇʀ (@Lovely_Bastard) January 11, 2020

Los compañeros (que creen que el móvil es de mis hijos) les mandan whats en horario escolar (el móvil está teóricamente prohibido en el centro), les mandan mensajes a las 11 de la noche, a las 12, la 1... Pero mejor aún!!

Los que si saben que el móvil es nuestro, les da igual???? — ???????????????????????? ???????????????????????????? ????????de ᴊᴏʜɴ ᴄᴀʀᴘɪɴᴛᴇʀ (@Lovely_Bastard) January 11, 2020

Y encima "hablan" con una falta de educación que da miedo. Es una puta vergüenza, y la culpa es VUESTRA. Sí, vuestra, porque mi hijo, aunque todos sus amigos digan que es el raro por no tener teléfono, es el normal.

El que cumple las normas, el que cumple la legalidad.???????? — ???????????????????????? ???????????????????????????? ????????de ᴊᴏʜɴ ᴄᴀʀᴘɪɴᴛᴇʀ (@Lovely_Bastard) January 11, 2020

Posteriormente, Laetificat (@An_Laetificat) respondía con otro hilo (5.400 retuits y 25.200 “me gusta”) en el que apuntaba a los riesgos de optar por prohibir.

Tu hijo acabará haciendo lo que hice yo: ahorrar cualquier pequeño céntimo hasta poder comprar un movil de mierda en cash converters porque era eso o estar más sola de lo que ya estaba. Ah, y mentirá. Mentirá muchísimo. Y te cogerá asco (con razón). Y no confiará en ti. https://t.co/PGhrKlLTBo — Laetificat (@An_Laetificat) January 13, 2020

Y el día que le pase algo serio (que le pasará, porque la vida es así) no te lo contará, y buscará cómo solucionarlo tapándolo para que tú no lo veas y no se lo reproches. Y tendrá miedo constante en casa por estarte ocultando su realidad. Verá en ti un enemigo más. — Laetificat (@An_Laetificat) January 13, 2020

Y vivirá con 10 contracturas en la espalda pensando en el día que descubras el móvil, la cagada o las otras mil cosas que va a ocultarte. Y se le hará bola el miedo a que lo descubras y se aglutinará hasta convertirse en "ojalá estar lo más lejos posible de mis padres" — Laetificat (@An_Laetificat) January 13, 2020

O puede que no. Puede que no se rebele, que no te mienta, que agache la cabeza y sea un "buen hijo". Y cuando finalmente tenga un móvil, no sabrá desarrollar ciertas habilidades que la gente de su entorno y edad han desarrollado mientras a él la vida le iba pasando. — Laetificat (@An_Laetificat) January 13, 2020

Y oye, quizá te parezca bien que tu hijo sea de los que necesita que les acompañen a la tutoría con los profes en la universidad, pero ya te digo yo que bien, lo que se dice bien, no estará. — Laetificat (@An_Laetificat) January 13, 2020

Pero bueno. Ya sabes. Es TU hijo. Tuyo. Tu propiedad. ¿Qué es eso de un ente aparte, con sentimientos y pensamientos propios? ¿Qué es eso de que algo pase en su vida sin que tú tengas las garras enterradas en ello hasta el corvejón? Si es TU hijo, todo tuyo. — Laetificat (@An_Laetificat) January 13, 2020

Entre medias, opiniones y experiencias de cientos de tuiteros, entre ellas muchas de padres, madres y jóvenes. Alguno incluso ha mostrado el acuerdo por escrito que tiene con sus hijos para dejarle tener un teléfono, con ciertas condiciones y explicaciones sobre su funcionamiento.

No puede poner puertas al campo. El móvil es la herramienta de socialización de los niños en esta época. Prohibirlo es lo fácil y también lo equivocado.

Le sugiero que llegue con él a un acuerdo de uso. Es una oportunidad para que desarrollen responsabilidad.

Le cedo mi acuerdo. pic.twitter.com/Wb7cOaANMP — Pi (@Pi98543532) January 12, 2020

Y en serio que con 14 años hace falta tener móvil? Y no me digas si lo tienen todos lo quiero yo... Pq lo tienen todos??

Yo paso todos los días en el recreo de la comida por un colegio y es vergonzoso, todos con el móvil en la mano haciendo grupitos. — Ḷḷuarquesa ???????????? (@Lluarquesa) January 14, 2020

Mi hija de 11 años tiene movil. Y habla por whassap con sus amigos.

Hace gimnasia rítmica y entre el colegio, los deberes y los entrenamientos, usa el movil antes de cenar un ratito. Y por supuesto su madre y yo, sabemos con quién habla, las apps, etc. — Ángel (@angelgvalle) January 14, 2020

No estoy de acuerdo en prohibirles todo, pero sí inculcarles lo mucho que cuesta conseguir las cosas para que aprendan a valorarlas. El móvil es peligroso si no lo sabes controlar y te acaba dominando él a tí y no tú a él(mucho más peligroso si eres adolescente y vulnerable). — mariaunica (@mariaunica02) January 14, 2020

Que sea lo más común no significa que sea normal... No es normal que un crío de 14 años tenga un tlf, con todo lo que lleva el acceso de un teléfono móvil a todo...

Verías mejor que tuviera su teléfono pero con un programa para limitar el uso? — ||Wawa|| (@IIWawall) January 14, 2020

No estoy de acuerdo en prohibirles todo, pero sí inculcarles lo mucho que cuesta conseguir las cosas para que aprendan a valorarlas. El móvil es peligroso si no lo sabes controlar y te acaba dominando él a tí y no tú a él(mucho más peligroso si eres adolescente y vulnerable). — mariaunica (@mariaunica02) January 14, 2020

Yo creo que a lo hijos se les puede dar un móvil o cualquier otra cosa cuando tienen suficiente uso de razón, aparte de haberlos educado bien para que lo usen responsablemente. Lo digo porque hay algo que no me parece normal y es que haya padres que les... — Álvaro (@Alvaroomega19) January 13, 2020

dan uno a su hijo de 9 años o menos, con acceso a internet y muchas veces ni se preocupan de lo que pueden llegar a encontrase ahí. — Álvaro (@Alvaroomega19) January 13, 2020

Fui la última en tener móvil en mi grupo de amigos, y en ese momento estaba enfadada con mis padres, pero son las personas que más quiero y confío. La confianza no la dan los regalos, la da un trabajo diario y emocioal. Y no podemos señalar la manera de educar de otros. — Dreita Jones (@DreitaJones) January 14, 2020

Mi hija tiene móvil con unas normas. No lo lleva al instituto, ni a dormir, ni mientras estudia, ni al cine, etc. Le he hablado de lo que no es seguro en redes sociales. Si no tuviera estaría aislada de sus amigos. Móvil sí, pero con control hasta cierta edad. — Delia (@ArribasAdela) January 14, 2020