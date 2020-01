Hoy, los representantes de PP, Ciudadanos y Vox se reunirán para intentar cerrar un acuerdo en los presupuestos de Murcia. Según las últimas noticias, el PP cedería sobre la petición de la ultraderecha y aceptaría la conocida censura parental, que permite a los padres no autorizar la asistencia de sus hijos a actividades complementarias incluidas dentro del currículo escolar.

Por su parte, Ciudadanos ha apuntado que no aceptará esta medida. Hoy mismo, el vicepresidente madrileño ha advertido que Ciudadanos no va a "tocar" políticas en materia de violencia machista ni a introducir el pin parental.

"En Andalucía, no hay pin parental, ni en Murcia lo va a haber, ni en Madrid tampoco", ha explicado el político.

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de la Región de Murcia ha denunciado que el Gobierno regional promueva el discurso del odio.

Por todo ello, las redes se han mostrado muy críticas con el pin parental y han sacado el hashtag #NoAlPinParental para mostrar su oposición.

"¿Alguien se imagina un pin parental para dar charlas informativas sobre los efectos de las drogas? ¿Y para informar sobre los itinerarios educativos o profesionales? Pues esto es lo que Cs y el PP han aprobado con la ultraderecha en Murcia pero para la homofobia", ha comentado una tuitera.

Si alguien me hubiera dicho de cría que no estaba sola en el mundo y que no había nada de malo en mí me hubiera ahorrado muchos años de confusión e infelicidad. Nadie se merece pasar por eso: tampoco los hijos LGTB de los fachas. #NoAlPinParental

— Lidia García ????the queer cañí bot???? (@thequeercanibot) January 16, 2020