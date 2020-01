Este miércoles hemos conocido la noticia del asesinato de una mujer presuntamente a manos de su pareja en Castilla-La Mancha. De confirmarse oficialmente, sería la cuarta mujer asesinada por violencia machista en lo que va de 2020. La cifra de asesinadas desde 2003 ascendería a 2.037.

Ante una noticia así, cabría pensar que las reacciones iban a ser de repulsa unánime, de unidad de todos ante algo incontestable y de exigencia de más atención y recursos públicos para la lucha contra esta auténtica lacra. Pues… no.

El machacón discurso sin escrúpulos de la ultraderecha, blanqueado por el PP, está haciendo mella en una parte de la sociedad. Sus continuos mensajes negando la violencia de género y frivolizando con ella, difundiendo bulos, , montando shows en homenajes a víctimas, alimentanto el mito de las denuncias falsas y con su clásico recurso a la xenofobia están calando en algunos y ya es visible en las respuestas en las redes cada vez que se informa sobre cualquier aspecto del problema. Esta misma semana, la activista Pamela Palenciano ya explicaba en una entrevista en El País que cada vez hay más jóvenes que ponen en duda la violencia machista y la llaman “feminazi, podemita y adoctrinadora” cuando les da charlas en institutos.

El dibujante y tuitero Mauro Entrialgo se fijó este miércoles en las respuestas a un tuit de Irene Montero sobre la última asesinada y fue claro: “Estremecen”.

Mensajes sobre la nacionalidad o la etnia de los implicados, cambios de tema que no vienen a cuento, ataques a la ley específica, bulos, insultos… Un auténtico despropósito, recordemos, en reacción a la información sobre el asesinato de una mujer.

Estos son algunos ejemplos:

Perdona, y del tema de las niñas de Baleares, no vas a hablar???? Por que desgraciadamente esa mujer se relacionó libremente con un cerdo machista, pero a esas niñas las tutelada por obligación el Estado...

¿Lo de la violación de menores e Baleares no es nada porque son los tuyos? ¿La madre que mata a sus hijas no es punible? Sólo escribes eso para mantener chiringuitos que nos salen carísimos y no hacen nada por las mujeres en general, ayuda sólo para vosotras. Estás ahí x la cama

— sorgin01ana (@sorgin01) January 22, 2020