Sigue el debate en torno al absurdo del veto parental impulsado por Vox y grupos ultracatólicos y admitido por el Partido Popular, mientras corre el plazo dado por el Gobierno antes de llevar la medida a los tribunales. Una medida, por cierto, publicitada por la formación ultraderechista con bulos y mentiras de todo tipo. Pese a que la polémica no ha tenido una motivación real y no ha habido ninguna denuncia sobre “adoctrinamiento” en Murcia, como ha reconocido López Miras, ya hemos conocido varios ejemplos estrambóticos de lo que está suponiendo.

Relacionada: A esto lleva el discurso de la ultraderecha: las estremecedoras respuestas en las redes a los asesinatos machistas

Casos como el de profesores teniendo que pedir permiso para actividades sobre reciclaje, cuentacuentos o hábitos de higiene, y niños perdiéndoselas al no tener la autorización de sus padres (muchos de ellos por olvidos). Ahora hemos conocido otro, narrado en primera persona por una periodista y madre murciana, a la que le ha llegado una carta para autorizar a sus hijos a una clase sobre inclusión de personas con discapacidad/strong>.

El absurdo llega al punto de que la madre asegura que ha solicitado firmar una autorización para cualquier actividad complementaria del colegio para evitar pérdidas de tiempo y material y le han respondido que es imposible:

Ya he tenido mi primera experiencia con el veto parental. El tema es tremendo como para no autorizar: cuentacuentos sobre la esclerosis múltiple a una clase de segundo de infantil. Como cualquier padre/madre despistado, he llegado y se me había olvidado la autorización. Sigue ???????? pic.twitter.com/mHOYc6WFjJ

— Conchetta Mur (@ConchettaMur) January 27, 2020