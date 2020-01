Parece una película pero no lo es: la historia sobre Arabia Saudí y el ciberespionaje, explicada en un hilo

Parece la trama de una película, pero todo parece indicar que es real. Se trata de la historia del supuesto ciberespionaje de Arabia Saudí y los intentos de la monarquía absoluta de Mohamed bin Salmán de lavar su imagen. Todo ello con intereses, asesinatos e intentos de chantaje de por medio. Una historia sacada a la luz gracias a un ejercicio magistral de periodismo de investigación.

Una historia con cuatro partes y un epílogo recopilados en un hilo genial del tuitero 'Un Sr de Barcelona' (@UnSrdeBarcelona), que acaba con una conclusión: “Gracias al periodismo de investigación, el mundo es hoy un poco mejor”.

Bezos no lo sabe aún, pero su móvil acaba de ser hackeado. En adelante, toda su información personal será pirateada. pic.twitter.com/HhhLeLPqGJ

La está publicando estos días el diario inglés The Guardian, en otro ejercicio magistral de periodismo de investigación. Incorporo también información que ha publicado la ONU, el FBI y la CIA... tela marinera! pic.twitter.com/ZFbBrUYERv

Su llegada generó expectativas de reforma del régimen saudí, e inicialmente eso parecía: Menos presencia de la religión en la vida pública, aparente apertura política, más medidas a favor de la mujer, etc...

Aquí entra en escena otro protagonista de la historia: David Pecker, dueño del grupo editorial American Media Inc (AMI), que publica entre otros el tabloide sensacionalista National Enquirer. Lo peor de lo peor. Chismes y rumores a tope. Quedaos con su nombre. pic.twitter.com/yYuPbDkR9S

Actores como The Rock… Oprah… todos.

Durante la campaña electoral de 2016 David Pecker protegió desde sus diarios a Trump de sus múltiples escándalos (¿recuerdas el “grab them by the pussy”?). pic.twitter.com/ywIMxMqYVh

