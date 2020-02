El desternillante hilo viral sobre letras de ‘hits’ musicales

El inocente hilo de Twitter de la usuaria María de la OMG @menchubasquero en el que pide ayuda al universo tuitero para buscar las "letras de mierda" de la música, se ha convertido en una sensación.

María ha comenzado su búsqueda añadiendo la mítica letra del grupo de rock, M-Clan, Sopa fría: "Te fuiste a Moscú, me dejaste sin menú, soplándole a la sopa fría. Como un esquimal, al que le ha sentado mal, la sopa fría".

Tras una hora en las redes, el hilo llegó a más de medio centenar de respuestas incluidos los de La Señorita Puri quien quiso recordar Atrapados en la Red de Tam Tam Go y Bailar pegados, de Sergio Dalma.

Te di todo mi amor arroba love punto com. Y tú me arroba arroba ha’ robado la razón. pic.twitter.com/eNGPtLD5ll

No se que parte me gusta más así que pongo el principio: Numerao, numerao Viva la numeración Quien ha visto matrimonio Sin correr amonestación Numerao, numerao Viva la numeración Quien ha visto matrimonio Sin correr amonestación Pavo real uu Pavo real uu Pavo real uu Pavo real uu

"Y no me hables de sexo seguro, ni plastifiques mi corazón" Chenoa haciéndole la cobra al control de las ETS

tú siempre fuiste duro de pelar,duro de pelar yo siempre en casa loca por amar,loca por amar, tú siempre fuiste duro de pelar,duro de pelar ahora ya no aguanto más. Y suelto mi pelo y pinto mi cara me pierdo en la noche,me quemo en la playa.

Era una chica muy mona

Que vivía en Barcelona

Cuando estábamos en cama

Me bailaba la sardana

Pero un día de safari

Se ligó a un rastafari

Trabajaba en un Video Club

Why no sabía cantar un blues

De la ciudad condal tú eres

Pero a mí no me quieres

Siniestro total

