“Todos los miembros de Unidas Podemos del Gobierno [están aplaudiendo] …porque Pablo Echenique, si ven ahí en el centro, no está aplaudiendo”. Así describió el periodista Antonio Ferreras la entrada en el Congreso de los Diputados del rey, durante la retransmisión de la solemne apertura de las Cortes, esta mañana en su programa Al Rojo Vivo en la Sexta. Evidentemente, debió de ser un lapsus, dado que el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, sufre una atrofia muscular espinal, una enfermedad hereditaria y degenerativa, por la que tiene tiene una discapacidad del 88%​.

Ferreras comentaba que todos los miembros de Unidas Podemos en el Gobierno aplaudían, pero algunos que no forman parte del Ejecutivo no. Después de decirlo, incluso repitió: “Algunos diputados de Unidas Podemos, por ejemplo Pablo Echenique o Jaume Asens, no están aplaudiendo”. El momento puede verse en este vídeo compartido por Juan Carlos Monedero.

¡Tienes razón Ferreras! @pnique me ha hecho unas cuantas de esas. Una vez me abrazaron todos los de la Ejecutiva de @PODEMOS y Eche, nada ahí, sentadito, como si no fuera con él. Otro día, en una presentación, todos me aplaudieron a rabiar. Y él erre que erre, frío. Malamente. pic.twitter.com/eItuFuFGHn — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) February 3, 2020

Echenique, que en muchas ocasiones ha demostrado su buen sentido del humor, respondió con un irónico tuit:

Por lo visto Ferreras dice que no aplaudí en la sesión de hoy. Es correcto. Tampoco me puse de pie durante el himno ni me pusieron de titular en el partido de futbito de después de la sesión solemne de apertura. ???? ¡Antonio, tío! ???? — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ ???????? (@pnique) February 3, 2020

En las redes, muchos han criticado las palabras de Ferreras y han bromeado con la curiosa situación y con las palabras de Echenique:

Ferreras diciendo que Echenique no aplaude al Rey. ¡Echenique no puede aplaudir, ni al Rey ni a nadie! ¿¿Qué le pasa, todo vale para el show y ganar audiencia?? ???? — Luis Rueda ????????️‍???? (@luisrueda96) February 3, 2020

Periodistas de otra galaxia.... Todo se pega... ????????????Bravo por ti Pablo... ????????????????La próxima vez que vayas a roast battle, qué sea contra ferreras.... ???????????????????? pic.twitter.com/ZjkVmrJGmH — pepe (@Jos28577063) February 3, 2020

Echenique no aplaudió ni se puso de pie... Ferreras rectifique semejante barbaridad — shhhhhh (@voyoellos) February 3, 2020

¿En serio ha dicho Ferreras que Pablo Echenique no esta aplaudiendo al Rey? — Ppcinho ???????? (@Ppcinho) February 3, 2020

Dice Ferreras que Echenique no ha aplaudido al rey, ¡hombre!, ¿no será que no puede? — Fernando Conesa ???? (@conesa_fer) February 3, 2020

Ferreras diciendo que Echenique no aplaude al Rey. Y el muy chavista no se ha puesto en pie cuando ha sonado el himno. Bolivarianos antimonarquicos..... — J (@J77201317) February 3, 2020

Menudo humor que tienes compañero. pic.twitter.com/LumiibamNG — Gabi Cazorla catala (@rosariomama2000) February 3, 2020