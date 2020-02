Si ya vimos cómo Ferreras destacaba este lunes en su programa de La Sexta que Echenique no aplaudiera al rey (y éste le respondía con su habitual buen humor), resulta que en el programa Ya es Mediodía de Telecinco, también le acusaron de negar el saludo a las infantas Leonor y Sofía.

Sea por lo que sea, en Telecinco tampoco entendieron por qué el portavoz de Unidas Podemos, que tiene una atrofia muscular espinal y un 88% de discapacidad, no dio la mano a la princesa de Asturias. Y mira que la silla de ruedas que lleva debajo da pistas…

La presentadora del espacio, Sonsoles Ónega, conectaba con un reportero de la cadena, asegurando que “Echenique no ha saludado a la princesa de Asturias”. Después de la conexión, Ónega insistía: “La imagen habla sola. La princesa de Asturias estira la mano para saludar a Echenique… y pasa de largo“.

Porteriormente, la cuenta de Twitter de Telecinco publicó un mensaje asegurando que Echenique había “pasado de largo frente a las Infantas, dejando a Leonor con la mano en alto”. El tuit reavivó las críticas y los habituales insultos que suelen dedicar en las redes a Echenique, incluyendo algunos (que evidentemente no incluimos) diciendo que se merece su discapacidad.

Muchos otros tuiteros respondieron recordando el detallito de la discapacidad de Echenique:

Hostia, no doy crédito! Todos estos cretinos criticando que Echenique, con una discapacidad del 90% NO LE DA LA MANO A LA PRINCESA!!! JODER, PERO ESTOS IMBÉCILES NO SE DAN CUENTA DE QUE NO PUEDE DÁRSELA! A UNA PERSONA CON ESA DISCAPACIDAD TIENES QUE COGERLE TÚ LA MANO, IDIOTAS!! https://t.co/ae2HtZNnhw

Espabilaos. Echenique, por el problema de movilidad que tiene, no puede levantar los brazos o aplaudir. Tan list@s que sois, revisad videoteca y decid cuándo aparece moviendo los brazos o aplaudiendo. No os cansáis de manipular.

No me gusta Echenique. No le votaría en 100 vidas. Pero de verdad que insultarle porque no pudo parar su silla a tiempo y decirle que se merece su atrofia muscular me parece horroroso. A mí me dejaría mala conciencia

— María Durán (@mariaduran1987) February 3, 2020