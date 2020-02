¡Buenos días!

¿Ya se ha levantado Cayetano de Irujo para sembrar los ajos? — Mortadela (@MortaSiciliana) February 3, 2020

Está la cosa chunga en 2020 ¿no?

Epidemias mortales, terraplanismo y besamanos al Rey. Este girito medieval de 2020 no me lo esperaba. — Kim Jong-un (@norcoreano) February 3, 2020

Sigue la alarma por virus

En todo trabajo hay estos días una o varias personas que dicen “coronavirus jaja” cuando alguien tose. De este virus poco se habla. — Lucía Taboada (@TaboadaLucia) February 4, 2020

Por el coronavirus, queremos decir. Relajaos, no será para tanto…

Si el virus de Wuhan llega a Madrid, quien estará al frente de la emergencia sanitaria será ella. Relajaos y disfrutad. pic.twitter.com/ICjR25xGGo — Max Pradera (@maxpradera) January 31, 2020

Países de todo el mundo han puesto en marcha sus protocolos

Explicando a mis generales el protocolo norcoreano contra el coronavirus: “Ante todo serenidad y determinación. Al que veáis estornudar, un tiro en la nuca“. pic.twitter.com/cWfHQ2Dgi3 — Kim Jong-un (@norcoreano) February 4, 2020

En China han construido un hospital en sólo diez días. Bah, en España les superamos

Todo el mundo flipando porque China ha construido un hospital en solo diez días. Yo he visto al PP cerrar un hospital en una sola tarde. pic.twitter.com/HLS9RSjOwz — Jonathan Martínez (@jonathanmartinz) February 3, 2020

Incluso se está empezando a ver brotes de racismo con este tema. En serio.

Esos brotes de racismo hacia los asiáticos a cuenta del coronavirus me parecen normales teniendo en cuenta que no hay racista que no sea gilipollas. — Don Mitxel Erregea (@DonMitxel_VI) February 2, 2020

Y peores cosas se ciernen sobre nosotros: este verano Madrid se convertirá en la capital mundial del reguetón

Menos mal que todos los problemas que tengamos los combatirá con su fusil Ortega Smith, nuestro Rambo particular

Combatir al ISIS de verdad VS Descargarte el videojuego pic.twitter.com/zjSSWqa5P3 — gerardo tecé (@gerardotc) February 1, 2020

- Mama, he matao a uno del Daesh.

- Muy bien, pues un colacao, el cara al sol y a la cama, que vienes muy excitado.

- Putos charlis, no me siento las piernas.

- Javier, esa lengua.https://t.co/7wKtgJwPuz — gerardo tecé (@gerardotc) February 1, 2020

Y bueno, ayer conocimos esta cosita: el Gobierno de Rajoy gastó 500.000 euros de los fondos reservados para buscar y destruir pruebas sobre la caja B del PP

Yo, hasta que no tomo tres cafés y sale el primer caso aislado del día, no soy persona. https://t.co/1lEAtCwQ3p — Anacleto Panceto (@Xuxipc) February 3, 2020

Según ha desvelado la Cadena Ser, entre 2013 y 2015 se destinó dinero público para montar el dispositivo de espionaje y seguimiento del extesorero del PP y su familia.

Ahora se entiende que a los conciertos de Taburete fuera un tío que no iba de Ralph Lauren. pic.twitter.com/wBh3yoo3hM — gerardo tecé (@gerardotc) February 3, 2020

El PP gastó 500.000€ de los fondos reservados para espiar a Bárcenas y destruir pruebas.

Pues sí que están caros los martillos. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) February 3, 2020

Con lo que se ha gastado el PP, podrían haber puesto a espiar a Bárcenas a Shakira y Jennifer López. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) February 3, 2020

Adivine con qué dinero se pagó al secuestrador disfrazado de cura o el soborno del chófer de Bárcenas. Exacto: con el nuestro. https://t.co/9WkRfnCuaO — Mauro Entrialgo (@Tyrexito) February 3, 2020

-RÁPIDO, SACAD BANDERAS, LAS MÁS GRANDES QUE TENGAMOS, PONEDLAS POR TODAS PARTES!!! #FelizLunes pic.twitter.com/J1gv85cPtB — Protestona ???? (@protestona1) February 3, 2020

Hay imágenes:

El PP gastó 500.000€ de los fondos reservados para espiar a Bárcenas pic.twitter.com/9HFTqQx9IH — Carl Winslow (@CarlWinslou) February 3, 2020

¿Cómo te quedas?

Si Unidas Podemos hubiera secuestrado a la mujer de un tesorero, ahora mismo tendrían su sede rodeada con geos y helicópteros. — El Majara de Turno (@majara0) February 3, 2020

Por no hablar de otras cosas

Como es lógico, no se ha hablado de otra cosa en las últimas horas. Un escándalo de esta entidad, como era de esperar, ha creado una conmoción terrible en las sociedad española y en los grandes medios. ¿A que sí? Pues no

¡Qué pena, se les ha acabado el tiempo en los informativos para comentar que el gobierno del PP gastó 500.000 € en tapar su corrupción en el caso Bárcenas! — Javier Durán (@tortondo) February 3, 2020

Fondos reservados utilizados para sobornar, amenazar, pagar secuestros de curas con pistolas. Policias corruptos, Periodistas comprados, Informes FALSOS para destruir adversarios, ocultar financiación ILEGAL, cuentas en Suiza.. Por menos cayó Nixon.. Aquí ni siquiera es Noticia.. pic.twitter.com/l0U4yo1zjw — SayonaraTroika (@Sayo_cab75) February 4, 2020

Ah bueno, espera... ¡es que hay algunos de Podemos que no aplaudieron al rey!

Tras el notición "La ministra no lleva harapos", hoy nos hemos estremecido con "Los ministros rojos aplauden al jefe del Estado". Y así, con la humilde pero indubitada certeza del deber cumplido, volvemos a casa tras otra jornada de periodismo politológico de altísimo nivel. — Pedro Vallín (@pvallin) February 3, 2020

Efectivamente, ayer fue la solemne apertura de las Cortes

-No hay huevos pa venir a abrir la legislatura en el coche de Franco, aparcar en mitad de la calle y a las tías que les den.

-¿Que no? ¡Sujétame el borbón, digo el bourbon, ho, ho, ho! pic.twitter.com/hWZ9xERpxp — Max Pradera (@maxpradera) February 3, 2020

Inaugura la Legislatura el cabeza de la lista menos votada: Felipe VI.#LegislaturaARV — Javier Durán (@tortondo) February 3, 2020

Se vio a los miembros de Podemos en el Gobierno aplaudir a Felipe VI, por ejemplo a Pablo Iglesias

“Ovación”. Pieza para El Intermedio pic.twitter.com/rhhc6J5OAk — Alberto González Vázquez (@queridoantonio) February 4, 2020

Ferreras se dio cuenta de que Echenique no aplaudía

Ferreras dice que Echenique no aplaudió al rey y éste responde con humor: “Tampoco me puse de pie durante el himno” https://t.co/fzIe68fxWR pic.twitter.com/3CFwokWYbI — Tremending (@Tremending) February 3, 2020

Echenique no ha aplaudido tras el aterrizaje del vuelo de #AirCanada. — Galleto Fontanedo. (@Coponnnn) February 3, 2020

¡Y tampoco se puso en pie! Qué vergüenza…

Ferreras hará un especial de 6 horas analizando porqué Echenique no saludó al Rey. Ha invitado a Marhuenda, a Inda, a Girauta y al negro de V0X. — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) February 4, 2020

¡Y encima a pagar dinero para que reformar el Congreso y que pueda sentarse! ¡A ver si ahora va a poder estar ahí cualquier persona por el mero hecho de que le vote la gente!

El dineral que se van a gastar para que Echenique se siente en su sitio del Congreso pudiendo subirlo con drones. — ???? Bob Estropajo ???? (@BobEstropajo) January 19, 2020

Telecinco también se fijó en que negó el saludo a las infantas. Pasó a su lado y no tuvo la decencia de hacer un milagro y levantarse para hacerles una reverencia. Así son los comunistas…

Telecinco acusa a Echenique (con un 88% de discapacidad) de negar el saludo a las infantas Leonor y Sofía https://t.co/cZT7us1Ymr pic.twitter.com/rnd2NG0dlZ — Tremending (@Tremending) February 4, 2020

Tenían que elegir entre tres titulares.

- Echenique no saluda a la infanta.

- Echenique pone la zancadilla a la infanta.

- El PP roba medio millón de euros para tapar la caja B.

Ya sabemos lo que eligieron las cloacas. Todos los pantuflos al #paro. — Robespierre ???? (@VidKnavs) February 4, 2020

Joder, pues si Echenique no puede aplaudir que haga un caballito con la silla o algo, que no hacen más que poner excusas para no respetar a la monarquía los putos comunistas! — Sr. Humo (@elhombredehumo) February 3, 2020

El rey, sonriente: “no puedes... ¿no?” Le estrechan la mano. Mano que usa, además, para controlar la silla y avanzar lo antes posible sin retrasar mucho el acto. Concejala de VOX y miles de sinvergüenzas diciendo que no se la ha dado. Esta gente es DELEZNABLE https://t.co/07nNNVDkRl — David Pareja (@davidpareja) February 4, 2020

Yo soy Echenique y acelero. — Purovicio Smith (@PurovicioSmith) February 4, 2020

El Pit Stop más rápido de la historia.

Increíble. pic.twitter.com/o83E5Oyx4T — Puigmelont (@puigmelont) February 3, 2020

Porque como todo el mundo sabe, aplaudir y saludar a los reyes y sus retoños es obligatorio en toda democracia que se precie

Madrid, Andalucía y Murcia planean que sea obligatorio aplaudir en los discursos del Rey y en los recitales de José Manuel Soto. — Patraña (@JosPatrana) February 3, 2020

Hablando del rey, resulta que dice Álvarez de Toledo que es él quien “mejor encarna los valores clásicos republicanos”. Claaaaaaro

"Quién mejor encarna los valores clásicos republicanos es el Rey"- les dijo.

Una vez dicho esto, Cayetanustra miró a la gente en silencio- "Ahí están, riéndose de mí- se dijo -no me entienden. Mi boca no está hecha para esos oídos" — Anacleto Panceto (@Xuxipc) February 4, 2020

Mente privilegiada

Bueno, y menuda movida este martes con el avión

Imagino que en las principales tertulias ya han pasado de ser virólogos a controladores aéreos. — Super Falete ???????? (@SuperFalete) February 3, 2020

Un avión de Air Canadá logró aterrizar en Barajas tras perder una rueda y un motor durante el despegue…

El aterrizaje está declarado de alto riesgo y muy peligroso. *El piloto de Air Canada pic.twitter.com/n69EDEMToW — SR.VEGETAL (@mejorchef) February 3, 2020

En días como hoy es imposible no acordarse de él: pic.twitter.com/rSQ53Kcc2S — Lucía Taboada (@TaboadaLucia) February 3, 2020

Culminar un aterrizaje forzoso diciendo "aparcao". — Moe de Triana (@moedetriana) February 3, 2020

Tuvo que pasar horas quemando combustible para poder aterrizar

"El avión está dando vueltas para quemar todo el combustible". pic.twitter.com/EEYW3AGNjh — Serthand (@Serthand) February 3, 2020

Este es el trayecto realizado por el piloto de Air Canada para quemar queroseno suficiente para aterrizar con garantías. pic.twitter.com/7bdxhY44bq — Kim Jong-un (@norcoreano) February 3, 2020

Qué ruta tan curiosa siguió el vuelo de Barajas... pic.twitter.com/KUMLQL8CLv — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) February 3, 2020

Ya verás cuando se enteren en Ryanair de que un avión de #AirCanada ha estado volando tres horas sin una rueda y con un solo motor. — Serthand (@Serthand) February 3, 2020

Hasta se envió un F-18

En el F-18 iba Ortega Smith. Ha entrado al avión por el tren de aterrizaje y se ha puesto a los mandos para aterrizarlo. — Apróstata ????✂️???? (@haprostata) February 3, 2020

ÚLTIMA HORA: Pedro Sánchez aparece a bordo del Falcon con un megáfono y un Telesketch para tranquilizar a los tripulantes del Air Canada. pic.twitter.com/6ApMmqt02Q — Kim Jong-un (@norcoreano) February 3, 2020

Menudo miedo… Bueno, pudo ser peor...

Bueno, seamos optimistas con lo del avión. Podría ser peor.https://t.co/gfPkRgx3gP — Numeritos ???? (@08181) February 3, 2020

Al final, todo salió bien y el piloto se llevó una ovación

La única vez que no abofetearías a los que aplauden al aterrizar un avión.#AC387 — Javier Durán (@tortondo) February 3, 2020

Un fortísimo aplauso para el comandante del avión de Air Canada que ha logrado aterrizar con una rueda menos. pic.twitter.com/NjNewb3uds — ???????????????????????? ???? (@Arezno) February 3, 2020

¡Gracias a Dios!

A ver, que el avión no lo ha aterrizado Dios, que han sido los pilotos, torre de control etc etc... Mejor podéis darle las gracias a ellos. — Doña Merkel ???????? ???????? ???????? ???????? (@GobernoAlem) February 3, 2020

Si se estrellaba el avión de Air Canada era por culpa del piloto pero como salió todo bien es gracias a mi. — Dios (@Sr_Dios) February 3, 2020

Y hoy nos despedimos con la triste noticia del fallecimiento del gran José Luis Cuerda

Tuiteros esperando para despedir a José Luis Cuerda con un "todos somos contingentes pero tú eras necesario". pic.twitter.com/s7y7bsrp7Q — unmundolibre (@unmundolibre) February 4, 2020

Adiós a todo un genio, también en Twitter

Tengo mis dudas y algunas tuyas también. — jose luis cuerda (@cuerda1936) April 16, 2018

Uno no se hace viejo. A uno lo caza la vejez. — jose luis cuerda (@cuerda1936) May 11, 2017

Las personas a las que sigo es porque me han adelantado. — jose luis cuerda (@cuerda1936) July 28, 2017

No debería ser difícil aceptar que el cine sea un haz de luz en la oscuridad. — jose luis cuerda (@cuerda1936) December 20, 2018

El ser humano, en general, sufre. Los tontos menos. — jose luis cuerda (@cuerda1936) November 24, 2015

Cuando la alternativa es todo o nada gana la nada. Entre otras cosas porque la nada incluye al todo, es más amplia. — jose luis cuerda (@cuerda1936) March 3, 2016

Las cifras estadísticas que no le gusten al gobierno se darán a partir de ahora en caracteres cirílicos para su más cabal comprensión. — jose luis cuerda (@cuerda1936) February 3, 2015

Se comenta que en el seno del PP se abre pasó la iniciativa de sustituir las gaviotas de su bandera por los cangrejos. — jose luis cuerda (@cuerda1936) May 22, 2014

Decir lo que uno piensa ni siquiera garantiza que uno piense lo que dice. — jose luis cuerda (@cuerda1936) September 26, 2015

No hay que darle demasiadas vueltas: es que hay mucho gilipollas y mucho sinvergüenza. — jose luis cuerda (@cuerda1936) June 22, 2013

LO ESTÁS VIENDO LO ESTÁS RIENDO (LOS TUITS ABSURDOS DEL DÍA)

Cuando el bus frena de repente. pic.twitter.com/7rtO9dGerh — Olalá de fua (@olaladefua) February 3, 2020

- Soy Registrador de la propiedad.

- Salga de mi casa. — CHAPLIN (@NOROBESPIERRE) February 3, 2020

Esta cabrón juega en dos equipos diferentes y todavía mira el partido desde las gradas pic.twitter.com/ogmwB6VaLw — Xion Sempai (@Xion_Sempai) September 4, 2019