¿Una grave discriminación lingüística que merece salir en los periódicos o un padre buscando "15 minutos de fama"? Pues… juzguen ustedes mismos. El diario ABC publica este jueves una pieza titulada “Mi hija no puede ir de excursión escolar porque su padre habla castellano”. Intolerable ¿no? Mejor sigan leyendo.

Resumiendo, la noticia explica que el padre de un niña de ocho años de un colegio público de Alicante ha presentado una denuncia por discriminación lingüística ante la Inspección Territorial de la Consejería de Educación. Joaquín, según ABC, recibió un formulario para autorizar que su hija pudiera asistir a una excursión, pero “estaba escrita correctamente en valenciano mientras que la versión «castellana» estaba trufada de errores y palabras que no se corresponden con el español”.

El padre, siempre según su versión, volvió a pedir la autorización “en castellano” y como no se la remitieron decidió no firmarla y dejar a su hija sin esa excursión. En un giro de los aconteciminetos, además, la actividad se acabó suspendiendo por lluvia.

¿Cual es la conclusión de Joaquín (y el titular de ABC)?: “Mi hija no ha podido ir de excursión escolar porque su padre habla en castellano”.

Tras leer el artículo, la redes tienen su propia versión de los hechos que podría resumirse así: "Tenemo que inventa’no drama”:

increíble historia de superación personal en la que un padre tiene que planificar una excursión con su hija porque no entiende a qué diablos se refiere el cole con el término "excursió" y no puede firmar un papel ???? https://t.co/WI7XldFBEv

Como la nota tiene faltas en la versión en castellano pero es impecable en la versión en valenciano me cabreo, dejo a la niña sin excursión y denuncio al cole (y me temo que no por las faltas).

Lástima de criatura el padre que le ha tocado!#PinParentalhttps://t.co/nsdqxPMfV2

— Aurelio Gómez (@agomezcadenas) February 6, 2020