“¿Sabes qué es el ‘badge cooking'?”. Es la pregunta que lanza un tuit de La 2 de Televisión Española, enlazando a un episodio de Saber Vivir. En el capítulo hablan del llamado ‘batch cooking’. ¿Qué esconderá ese termino en inglés que suena tan moderno? Pues… literalmente significa “cocinar por bloques” y consiste en cocinar “en grandes cantidades para repartirlas durante toda la semana”.

Efectivamente, lo que hacen habitualmente todas las familias que trabajan, lo que hicieron siempre nuestras madres y abuelas (porque la mayoría de nuestros padres y abuelos, reconozcámoslo, no movían ni un dedo en la cocina). Cocinar mucho y guardar en tápers o congelar. Bueno, pues eso ahora tiene una palabra moderna.

El tuit de La 2 se ha convertido en viral, los tuiteros se están cachondeando de lo lindo y hasta Arturo Pérez-Reverte ha entrado al trapo después de que le convocaran:

Le dices a mi madre que tener tuppers con comida en la nevera es batch cooking y el guantazo con la open hand no lo ves venir

No hace falta. Se lo puede usted imaginar.

De aquí viene la famosa frase materna: "No te vuelvo a hacer 'badge cooking' hasta que no me devuelvas los tuppers". https://t.co/JQZonvwL83

— Super Falete ???????? (@SuperFalete) February 4, 2020