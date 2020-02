Paco Tomás, escritor y locutor de radio, ha hecho viral una emotiva historia que conoció a través de una misiva.

El periodista ha dado voz a una carta en la que un preso se sincera y dice que ser gay en la cárcel es duro, que pasa las horas aislado y que su único refugio es el programa de radio que Tomás tiene en Radio Nacional.

La historia, tierna y sincera, ha cosechado miles de retuits en cuestión de horas, por lo que ayuda a visibilizar un problema enorme en las cárceles españolas.

Disfruta del hilo y de la dura historia, de su trasfondo e intenta colaborar con la causa.

Os voy a contar algo que ha sucedido hoy. Estaba en la radio y han venido unas compañeras de @radio5_rne para traerme correspondencia. Una de esas cartas tenía remite de un centro penitenciario. Abro hilo. pic.twitter.com/DOWpfdua1Z — ???????? ???????????????? ???????????????????? ????️‍???? (@Srpacotomas) February 7, 2020

Abro la carta y me encuentro dos hojas cuadriculadas de cuaderno escritas solo por una cara. Me llama la atención la letra porque me parece muy bonita, con un aire escolar, como si esa escritura que desvirtuamos con los años aquí permaneciese intacta, tal y como la aprendió. pic.twitter.com/VUVKClMCeT — ???????? ???????????????? ???????????????????? ????️‍???? (@Srpacotomas) February 7, 2020

Leo. Es de un recluso que lleva en prisión desde 1999 y no saldrá hasta 2025. Su delito fue acumular muchos robos llevados a cabo por su adicción a las drogas. Me cuenta que siente que ha perdido la vida y la familia. Que algunos han muerto y otros simplemente le han olvidado. — ???????? ???????????????? ???????????????????? ????️‍???? (@Srpacotomas) February 7, 2020

Que hay mucha homofobia en las cárceles y que pasa 15 horas al día solo en la celda, sin nadie con quien poder compartir sus pensamientos, sus inquietudes. Se siente muy solo. Y afirma que los reclusos LGTB son los grandes olvidados de las instituciones y las entidades LGTB. — ???????? ???????????????? ???????????????????? ????️‍???? (@Srpacotomas) February 7, 2020

Dice que desea que llegue el sábado y el domingo para escuchar el programa y tener 30 minutos de compañía. Aquí se me quiebra el corazón. Me agradece la compañía y me pide si le puedo decir a los oyentes si quieren escribirle o mandarle revistas sobre el colectivo LGTB. — ???????? ???????????????? ???????????????????? ????️‍???? (@Srpacotomas) February 7, 2020

“Creo que todos nos merecemos una segunda oportunidad”, escribe. Y me cuenta que gracias a su esfuerzo ya no es la persona que entró en la cárcel. Que no tiene adicciones y que se ha sacado la carrera de Derecho. — ???????? ???????????????? ???????????????????? ????️‍???? (@Srpacotomas) February 7, 2020

Le encanta el teatro, la música, y ahora solo desea no sentirse tan solo. Y por eso me pide, nos pide, que si queremos escribirle cartas, lo hagamos. Y acaba con una cita de Carl G. Jung: “ El error es una condición tan importante para el progreso de la vida como la verdad” pic.twitter.com/MY2d9Zaplh — ???????? ???????????????? ???????????????????? ????️‍???? (@Srpacotomas) February 7, 2020

Así que solo puedo pediros que si alguien, cualquier persona, especialmente población LGTB, entidades activistas, quiere escribirle, darle ánimos, enviarle revistas, contarle historias y estar dispuesto a leer las suyas, que me contacte por privado y le paso la dirección. — ???????? ???????????????? ???????????????????? ????️‍???? (@Srpacotomas) February 7, 2020