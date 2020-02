La usuaria de Twitter Cristina Megachix ha explicado en su perfil que al pequeño Jon le gusta mucho pintarse las uñas, pero que en el colegio le dicen que eso es lo que hacen las chicas. Por eso, Megachix ha pedido a los usuarios que le envíen fotos de sus uñas pintadas, para poder enseñarle a Jon que todo el mundo tiene derecho a hacer lo que quiera.

La petición ha arrasado en redes y cientos de personas le han mandado fotos posando con sus uñas pintadas.

Cristina se ha mostrado muy agradecida y ha explicado que Jon “se ha asegurado de no dejar ninguna respuesta sin darle al corazoncito”.

Esta publicación ha demostrado que son muchas las personas que rompen con los estereotipos y que cada uno puede hacer lo quiera sin que nadie tenga que decirle si sus gustos son masculinos o femeninos.

Cubrir las uñas con un polímero cromado ¿Es de chicas? Pues yo soy un tío y me flipa como quedan, y al que no le guste, que no mire. pic.twitter.com/iyR3BqBuvj

— ????️‍???? RamZeoy ????️‍???? (@RamZeoy) February 12, 2020