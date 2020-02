¡Viernes!

Hoy es 14 de abril, feliz San Valentín a todos

–Feliz san Valentín.

–Eso. Ahí, ahondando en la herida. — Petete Potemkin (@Petetekin) February 14, 2020

- Feliz San Valentín, cariño.

- ¿Va a querer bolsa? — Luisao Moratalla (@LuisaoMoratalla) February 14, 2020

¡El día de los enamorados!

Hoy es el día de los enamorados. O como lo llaman en casa de Woody Allen, el día del padre. — Tomàs Fuentes (@cap0) February 14, 2020

Aix apeemes... avui és Sant Valentí i us vull regalar un fil ple d'amor❤️❤️ #apmtv3 #feliçSantValentí #FelizSanValentin pic.twitter.com/f8CP0rTPZj — ALGUNA PREGUNTA MÉS? (@APM) February 14, 2020

Yo no celebro San Valentín con mi novio porque es un invento. Y San Valentín también. — Paper Bird (@PajaritaStory) February 14, 2020

FELIZ SAN VALENTÍN. DÍSELO CON FLORES. pic.twitter.com/xjpTGqaDKb — Señorita Puri (@SenoritaPuri) February 14, 2020

"En mis tiempos al 'Día de los memes con Sam' se le llamaba 'San Valentín'; y era un día para los enamorados..." pic.twitter.com/vSPbZ6fKFu — Tecnología del botijo (@TecnoBotijo) February 14, 2020

—Mamá, por favor, que mañana es el día de los enamorados y necesito el arco.

—Ni arco, ni arca. pic.twitter.com/sSjC4DWsZS — Niké de Samotracia (@NikSamotracia) February 13, 2020

Que vuestros planes salgan bien

—¿Qué vas a hacer el día de los enamorados?

—¿Cuándo es?

—Mañana.

—Lentejas. — Hannibal Lecter (@Doc_Hannibal) February 13, 2020

Bueno, tenemos que hablar de muchos temas. Lo primero ¿Habéis visto lo de Cárdenas? Bueno, bueno…

Cárdenas, un villano a la altura de España. — Facu Díaz (@FacuDiazT) February 13, 2020

Y luego el pobre Sabina, que se cayó en medio de un concierto y le han tenido que operar por un derrame…

La hostia de Sabina sólo es comparable a la de Ciudadanos en las elecciones. — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) February 12, 2020

Seguimos a vueltas con coronavirus

Un cinéfilo anda suelto titulando. pic.twitter.com/GCFAdv4Mjj — Maruja Torres (@MistralS) February 9, 2020

Bueno, el covid-19, perdón, que le han cambiado el nombre...

El Coronavirus se llama ahora Covid19. Besitos pic.twitter.com/RHHtW00YfO — Carla B™ (@CarlaBotb) February 13, 2020

Su nueva víctima es el Mobile World Congress

Yo no digo nada, pero fue sugerir Ayuso que podría albergar el Mobile World Congress en Madrid y ya lo han suspendido. — Doña Merkel ???????? ???????? ???????? ???????? (@GobernoAlem) February 12, 2020

- ¿Pero dónde vas, loco?

- Al Mobile World Congress. pic.twitter.com/LNwPcGWjhp — Tuan (@____tuan) February 11, 2020

El miedo al virus fue haciendo que grandes compañías tecnológicas cancelaran su participación. Se imaginaban una hecatombe...

Presentación del nuevo modelo de Xiaomi en el Mobile World Congress 2020 pic.twitter.com/iDlWjXrg3y — Carl Winslow (@CarlWinslou) February 11, 2020

Aunque la verdad es que hasta ahora la incidencia en España del virus ha sido anecdótica

"Cancelado el Mobile World Congress de Barcelona por la crisis del coronavirus" ¿Dónde está el coronavirus ese? A ver, que yo lo vea pic.twitter.com/kbfUIF4yYB — Asombrado (@esasOtra) February 12, 2020

Primero fueron unas pocas las que se fueron: Facebook, Intel, Vodafone…

Ojalá la organización del MWC le diga a @vodafone_es que para darse de baja del congreso tiene que enviar un fax. — Garrafa (@Garrafa) February 12, 2020

Después ya fue un aluvión

Ya va menos gente al Mobile World Congress que a los mítines de Ciudadanos. — Aquel Coche (@Aquel_Coche) February 10, 2020

Las empresas abandonando el Mobile World Congress. pic.twitter.com/0ukuiAnuTW — SR.VEGETAL (@mejorchef) February 13, 2020

Joaquín Sabina también es baja para Mobile World Congress. — Carl Winslow (@CarlWinslou) February 12, 2020

SPOILER. Nokia es la única que va al Mobile Congress. Montan un stand con lo que se quedó sin vender en los 90. Algunos cacharros, aún con 2 rayas de batería. Los modernos de Barna los compran todos. Nokia se dispara en bolsa. Apple y Samsung se hunden. El coronavirus no aparece. pic.twitter.com/3Eo6h9ojyn — gerardo tecé (@gerardotc) February 11, 2020

Y estas son las ausencias del Mobile World Congress. pic.twitter.com/JD1NshFBO0 — SR.VEGETAL (@mejorchef) February 9, 2020

Ya hay más marcas en mi cajón de los móviles viejos que en el Mobile World Congress. — Miguel Anómalo (@Anomalo) February 11, 2020

Mobile World Congress de Barcelona 2020. pic.twitter.com/yogAIyB8lK — Zarathustra Callao (@soloparatuitear) February 12, 2020

Al final la organización decidió suspender

Cardenas está subastando entrenadas para el Mobile World Congress. Haz tu puja ya! — Gambazo (@gambazo) February 12, 2020

El Mobile World Congress está apagado o fuera de cobertura. Besitos — Carla B™ (@CarlaBotb) February 12, 2020

HAN CANCELADO EL MOBILE WORLD CONGRESS. ESTO CON FRANCO NO PASABA. — SEÑORA FRANQUISTA (@seorafranquista) February 12, 2020

La cancelación del Mobile World Congress cuando ya se había ido hasta Alcatel es un poco como cuando Christopher quedó con Estefanía para comunicarle que ya no quería seguir con ella. — Kim Jong-un (@norcoreano) February 12, 2020

Una faena económica

El que más va a notar la cancelación del Mobile World Congress, es el aeropuerto de Castellón. — ???? Bob Estropajo ???? (@BobEstropajo) February 12, 2020

Bueno, pues habrá que asumir un año sin nuevas tecnologías móviles

Así están quedando los stands del Barcelona Mobile World Congress 2020 pic.twitter.com/vPz33Ex9bO — PascÜ™ (@PascuOnFire) February 10, 2020

El Mobile World Congress 2020. pic.twitter.com/wQ2MyAlL8Q — Carlos Langa (@CarlosLanga) February 10, 2020

Esta semana el Gobierno hizo algún anuncio importante. El primero: la exaltación del Franquismo será delito en el nuevo Código Penal

Inexplicablemente a Vox le parece mal…

Abascal acaba de decir que (con el delito de apología del franquismo) Sánchez quiere convertir en delincuentes a 4 millones de votantes de VOX. A ver, Abascal: ¿qué te hace pensar que los votantes de VOX sean franquistas? pic.twitter.com/p7kDGRi1Uu — gerardo tecé (@gerardotc) February 12, 2020

Las reacciones fueron las esperadas

Vaya con los constitucionalistas…

Gente quejándose porque EN ESPAÑA se vaya a penar la apología de Franco y la de Stalin no... ????‍♀️ Como todos sabemos Stalin nació en Venta de Baños. ???? — Protestona ???? (@protestona1) February 10, 2020

Por otro lado, se aprobó, al fin, la tramitación de ley para despenalizar la eutanasia

Niños y niñas de España, no os confundan: eutanasia no es asesinato. Es, etimológicamente, una buena muerte. En este caso, cuando la vida es inviable y la agonía insoportable. Como eufemismo no es una mentira, es la expresión suave de una idea grave o de una palabra malsonante. — Isaías Lafuente Zorrilla (@IsaiasLafuente) February 12, 2020

Bien ¿no? ¿A quién le puede parecer mal que una persona que esté sufriendo de forma terrible y sin solución pueda terminar con su vida y su sufrimiento? Pues... curiosamente los hay...

▪La #eutanasia NO OBLIGA a nadie a hacer uso de ella. ▪El aborto NO te obliga a abortar. ▪El divorcio NO te obliga a divorciarte. ▪El matrimonio igualitario NO te obliga a nada. ????????Son derechos, NO obligaciones. No nos obligues tú a actuar como tú lo harías. GRACIAS. — Andrés ???? (@And89_3) February 11, 2020

—¡En mis hijos mando yo, sí al pin parental!

—Y en mi cuerpo mando yo, sí al aborto y a la eutanasia

—No me líes, puto rojo. — Pelícano manchú????‍☠️ (@Mortimer_Fu) February 11, 2020

La eutanasia es una herramienta necesaria para aliviar esas vidas a las que sabes que ya no les queda aliento pero cuyo sufrimiento se prolonga innecesariamente, como la del Mobile World Congress. — Kim Jong-un (@norcoreano) February 11, 2020

Qué raro, el PP y los avances sociales siempre han sido uña y carne…

Los avances sociales que el PP quiso frenar y que hoy son un clamor popular (y que ellos mismos usan) https://t.co/XXOXzh9vyL pic.twitter.com/WMqOJVpbnu — Tremending (@Tremending) February 14, 2020

El PP (antes Alianza Popular): Votó en contra del divorcio.

Votó en contra del aborto.

Votó en contra del matrimonio igualitario.

Vota en contra de la eutanasia. Van unos 40 años por detrás de la sociedad en la que viven. — Javier Gallego Crudo (@carnecrudaradio) February 11, 2020

La eutanasia no te obliga a morir. El aborto no te obliga a abortar. El divorcio no te obliga a divorciarte. El matrimonio igualitario no te obliga a casarte con una persona homosexual. Los derechos no te obligan a nada. Las derechas, sí. — Javier Gallego Crudo (@carnecrudaradio) February 11, 2020

Vaya, vaya…

La maldad: estar a favor de la pena de muerte y en contra de la eutanasia. — Galleto Fontanedo. (@Coponnnn) February 14, 2020

Los que están en contra de la eutanasia suelen ser los más favorables a la pena de muerte. — El Cojo de Lepanto (@ElCojodeLepanto) February 12, 2020

Además han empezado con la clásica campaña para tratar de asustar a la gente

Este hombre es Andreas Johnsen. Andreas tuvo que saltar por la ventana del segundo piso de un hospital de Oslo para evitar que le practicasen la eutanasia. pic.twitter.com/LmercD6WeO — Aquel Coche (@Aquel_Coche) April 8, 2019

Este adorable matrimonio fue obligado por los comunista a practicarse la eutanasia. No dejes que la historia se repita. pic.twitter.com/2RD8MN2e3N — La R es secreto. (@LaRessecreto) February 12, 2020

Ahora me da panico hacerme un esguince, ir al hospital y que me practiquen la eutanasia. Gracias PP, C's y V0X por meterme el miedo en el cuerpo. — Mulo ???????????? (@AbreCesar23) February 11, 2020

Qué sé yo qué se imaginarán…

Así ve la derecha la eutanasia. pic.twitter.com/5BTFeHuu5i — Especialistas Secundarios (@esecundarios) February 11, 2020

- doctor, tengo un poco de tos

- HABRÁ QUE PRACTICARLE LA EUTANASIA

- qué

- DEJE QUE ACABE CON SU AGONÍA

- pero yo quiero seguir viviendo

- ASÍ ES LA NUEVA LEY DEL GOBIERNO COMUNISTA. EUTANASIA PARA TODOS

- doctor no por favor

- ENFERMERA, TRAIGA LA MOTOSIERRA PARA LAS EUTANASIAS — Chucki (@chuckiclampy) February 13, 2020

Aviones del gobierno narcocomunista listos para practicar eutanasias en masa a la disidencia.

Que alguien avise a la ONU. pic.twitter.com/LgIVIXJBfZ — Mortadela (@MortaSiciliana) February 13, 2020

Luis, la eutanasia no es obligatoria. Y las declaraciones de últimas voluntades no se hacen en Twitter. https://t.co/Eft5ogZyEb — David García (@srgarcia) February 12, 2020

—Me voy a Urgencias, que me he hecho un esguince jugando al fútbol.

—Paco, no te duermas en la sala de espera QUE AHORA HAY EUTANASIA y nunca se sabe. — Clαusmαn (@cl4usman) February 14, 2020

Porque, o es ignorancia o sólo es por joder…

La eutanasia es un tema delicado que pone sobre la mesa la polémica cuestión de cuánto hijo de puta hay queriendo imponer su manera de ser y pensar a gente a la que desprecia. — Tecnología del botijo (@TecnoBotijo) February 12, 2020

Por no hablar de otras vergonzosas declaraciones

¿Alguien sabe a cuánto están los cubatas en el congreso?

Es por curiosidad.pic.twitter.com/Z9dNoh15M9 — Doña Merkel ???????? ???????? ???????? ???????? (@GobernoAlem) February 11, 2020

En Holanda, por ejemplo, ya es legal y no pasa nada

No os quiero enamorar así de golpe, pero yo he vivido en Holanda y ni una sola vez usaron la eutanasia conmigo. — Begotxu (@BegotxuBoo) February 13, 2020

Pues nada, habrá que decidir: prologar el sufrimiento sin sentido de gente o hacer caso al PP…

-Sufro terribles dolores desde hace 30 años y malvivo como un vegetal, quiero que me practiquen la eutanasia.

-Es que hay un anónimo señor de Soria al que moralmente este tema le incomoda.

-Ah, coño, entonces me espero. — ZOTON (@catacerca) April 9, 2019

LO ESTÁS VIENDO LO ESTÁS RIENDO (LOS TUITS ABSURDOS DEL DÍA)

'Brida Kahlo', disfraz económico para estos carnavales, de nada. pic.twitter.com/iKmpWzNygr — Dani Rojas (@RojasEngein) February 12, 2020

No digas nada y retuitea esta maravilla pic.twitter.com/hSPlQwrTxd — k si kiere bolsa (@elmendadetuiter) February 13, 2020

Estas cosas me dan la vida. pic.twitter.com/IxTLH2BEzg — Galleto Fontanedo. (@Coponnnn) February 11, 2020

Scarlett podría tatuarse un Dacia en la espalda, y a mi me seguiría pareciendo un bellezón. https://t.co/3UrrT6Tskk — Dios de la Panceta ???? (@PancetaDios) February 11, 2020

Cuándo tengas que escapar....

¡¡EL MOVIMIENTO DE LA CROQUETA!!

¡¡INFALIBLE!! pic.twitter.com/LMgfcpU0pK — HUMOR CANALLA (@jcarlos2001) February 14, 2020

–¿Pretende intimidarnos con sus cuentos de brujas, Lord Vader? Su funesto culto a esa antigua religión no le ha servido para evitar el robo de los datos grabados, ni le ha permitido encontrar la guarida secreta de los rebeldes.

– Su carencia de fe resulta molesta. pic.twitter.com/vX9b7fbl7y — Pelícano manchú????‍☠️ (@Mortimer_Fu) February 10, 2020

He tenido que mirar dos veces... o tres ????. pic.twitter.com/sDEo5WOsV4 — Carl Winslow (@CarlWinslou) February 12, 2020

Yo creo que la odian ???????????????????????????????????????????????????????????? pic.twitter.com/1snjXN3aJd — ☠️ BAINK ☠️ (@SuperbainK) February 10, 2020

Qué hijos de puta con más arte hay por el mundo. pic.twitter.com/cvrms3GtNC — Javier Maján ∴ (@Treintanyerold) February 9, 2020

Llevo riéndome con esta chorrada 5 minutos .48 años tengo. pic.twitter.com/SPINJSFFZ0 — Un gato musical (@FinaOstia) February 8, 2020