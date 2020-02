Los carnavales de Cádiz han vuelto a enamorar. Esta vez, la culpa la tiene la comparsa La Ciudad de Dios, que con un cántico antifascista, ha enamorado a la ciudad y a las redes sociales.

El descubridor ha sido @Pablom_m, que ha rescatado la actuación del grupo. Vestidos como piratas, su letra rechaza la actitud fascista: "Ni se te ocurra aplaudir mi comparsa cuando cante" o "En los Carnavales de Cádiz no hay sitio para los fascistas" son algunos de los aplaudidos versos.

Es admirable que esta comparsa, formada por unos veinteañeros, se posicione de forma tan contundente contra la ultraderecha, más aún cuando Vox es una fuerza política con peso en Andalucía: "No quiero tu apoyo, no estás en mi lista, en Cádiz no hay sitio para los fascistas". pic.twitter.com/Ubk7dhI0gZ

