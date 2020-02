Nueva escena de racismo en un campo de fútbol. Este domingo, el delantero franco-maliense Moussa Marega decidió abandonar el terreno de juego después de sufrir gritos e insultos racistas desde la grada del Vitória de Guimarães. En el momento en que Marega, harto de los insultos, decidió marcharse, pudo verse cómo varios jugadores tanto del Oporto como del Vitoria trataron de convencerle insistentemente de que se quedara, sujetándole en múltiples ocasiones, lo que ha sido ampliamente criticado en las redes sociales.

El primer paso lo ha dado Marega: víctima de insultos racistas, abandona el campo. Ahora falta que los otros sean igual de valientes: sus compañeros lo han dejado solo. pic.twitter.com/kwMysAU8As — Toni Padilla (@Toni_Padilla) February 16, 2020

Una situación que en España también se ha repetido en múltiples ocasiones, pero que jamás ha motivado la suspensión de un partido, algo que contrasta con la decisión de la Liga Profesional de Fútbol el pasado diciembre de suspender un partido del Rayo Vallecano contra el Albacete después de que parte del estadio llamase "nazi" al jugador Zozulia, con un pasado vinculado a grupos paramilitares filofascistas de Ucrania.

Tras marcharse, Marega publicó una imagen suya haciendo una peineta a la grada y con un mensaje: "Sólo me gustaría decirles a esos idiotas que vienen al estadio a hacer gritos racistas: iros a la mierda. Agradezco a los árbitros por no defenderme y por ponerme una amarilla porque defiendo el color de mi piel. ¡Espero no volver a verte en un campo de fútbol otra vez! Eres una vergüenza".

Muchos tuiteros han criticado la reacción de los compañeros de Marega y el resto de jugadores por no solidarizarse y la del árbitro por no suspender el partido: "Así no va a cambiar nada".

Llegará el día en que un equipo abandone el terreno de juego unido en estos casos. Aunque pierda el partido y los puntos. Ese día, ese equipo debería ser apoyado por todos. #NoToRacism — Toni Padilla (@Toni_Padilla) February 16, 2020

Mal el público.

Mal los compañeros.

Mal el árbitro.

Mal el equipo rival.

Así no va a cambiar nada. Como aficionado aplaudiria que mi equipo se retire y pierda 3-0. https://t.co/HjGyqvegU6 — Numeritos ???? (@08181) February 16, 2020

Los demás compañeros deberían haberlo seguido.. — ruth (@ruthvega82) February 16, 2020

O como mínimo no hacer el ridículo de ir cogiéndolo. — geralt_rivia (@g_rivia) February 16, 2020

Visto lo de Marega. Me da igual que el Porto se jugase mucho, me da igual que sean 100 o 1.000 idiotas racistas. El Porto entero, equipo y cuerpo técnico, se tendría que haber retirado del terreno de juego junto a Marega, no haber aguantado y obligado a su compañero a seguir. — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) February 16, 2020

Qué pena da el hecho de que nadie le comprenda. Parece que el malo es él cuando es una víctima más de ese sentimiento cobarde por sentirse superiores a alguien. Qué asco... — ARBOLEYA◢◤ (@adrian_arboleya) February 16, 2020

Lamentable lo de los compañeros, no solo le dejan solo sino que encima le empujan y todo para que no se vaya. Que vergüenza. — Solo (@solointhesun) February 17, 2020

Sobre todo lo lamentable de sus compañeros, que podían haberse plantado e irse todos en apoyo de su compañero y en lugar de eso le intentan convencer de que se quede a jugar — Iván Muñoz (@ivan_3cambio) February 16, 2020

¿Y donde está el arbitro para parar el partido? — Aitor Goñi (@Aitoriradi) February 16, 2020

Bravo por Marega, jugador del Porto de Portugal que se ha ido del campo tras recibir insultos racistas. Pero queda algo muy importante por hacer: sus compañeros y rivales no tienen que intentar detenerle; tienen que irse con él. pic.twitter.com/uqR4Jt3GIz — PabloMM (@pablom_m) February 16, 2020

Samuel Eto'o en cada partido sufría eso, y él siempre respondió en la cancha, creo que una vez amenazó con salirse del juego pero no lo hizo. Creo que es más valiente seguir y sobre todo callarles el hocico con goles. — Rodríguez (@diamanteIoco) February 16, 2020

y que consiguió????? con eso?. como tu no eres a quien le toca eso opinas facilmente. — Niels Olivera (@nizzu1102) February 16, 2020

como vamos a terminar con esto si los propios compañeros le restan importancia — erPrimo (@erPrim0) February 16, 2020

Esa es la única forma de que se tomen medidas de verdad, que los compañeros decidan parar el partido, y no se juega hasta que esa escoria se haya ido de la grada. Pero no, show must go on. Espero que el presidente de la Liga portuguesa no sea un cerdo como Tebas — Dave Ortgui ???? (@dortega_g) February 16, 2020

Pero cuando es al contrario y se le dice nazi a un nazi, si se cancela el partido, todo muy bien — Chencho33 (@Chencho_33) February 17, 2020

Pues bravo Marega. Bravo. — Ⓜ️anu Duarte (@ManuZGZ1) February 16, 2020