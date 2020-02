"Nadal da una lección de humildad: limpia la cinta de correr tras usarla". No es una noticia de El Mundo Today, es real y ha sido publicada por varios medios como La Vanguardia, ABC o Infobae. Estos medios se sorprendieron por ver un vídeo del tenista Rafael Nadal en un gimnasio, limpiando con una toalla el sudor de una máquina que había usado. Es decir, haciendo lo que exigen las normas de casi todos los gimnasios del mundo y también la educación, todo sea dicho.

Es conocido el peloteo y el endiosamiento de los grandes medios de comunicación a determinados personajes públicos, sea por admiración o por interés. Lo vemos a diario con la absoluta fascinación que produce la figura de la reina Letizia, de tal modo que no hay prácticamente ni un día que no haya un titular en la prensa española que empiece con un "La reina Letizia sorprende…"

-"Los periodistas que escriben sobre la reina Letizia están en un estado de sorpresa continua"

También lo hemos visto con el hombre más rico del país y uno de los más acaudalados del mundo, Amancio Ortega, que motivó titulares cuando se le vio recoger las cacas de su perro (en serio).

-Noticia de Pulitzer: Amancio Ortega recoge las cacas de su perro

El reciente titular de Nadal ha despertado una oleada de tuits irónicos, a cual más genial:

Limpiar lo que manchas no es "humildad" es no ser un marrano

Acabo de bajar la basura y no la he dejado en mitad de la acera, no, he ido hasta el contenedor y la he metido dentro, pero claro como no soy Rafa Nadal nadie hablará de lo humilde que soy.

— Tuan (@____tuan) February 17, 2020