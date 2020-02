Tras el anuncio de la subida del SMI para este 2020, de nuevo una parte de la población mostró su disconformidad asegurando que destruiría empleo y ahogaría a los empresarios. Por ello, el programa El Intermedio decidió salir a la calle para preguntar a ciudadanos de barrios obreros y de barrios ricos qué les parecía dicha medida.

El reportaje no dejó indiferente a nadie. Todos los entrevistados del barrio obrero aseguraron que vivir con 950 euros brutos era insuficiente, mientras que la gente del barrio rico explicaba que la subida les parecía un abuso.

La intervención de una joven de un barrio rico fue, sin duda, la que más ampollas levantó, ya que aseguró que ella podría vivir "perfectamente" con el SMI porque "la compra en España es muy barata" y hay restaurantes baratos con buena comida.

En su intervención, la joven explicó que, "si llegas 50 años y tienes un sueldo bajo" es "porque no te lo has montado bien de joven y no te has esforzado lo suficiente."

Thais Villas descubre en #elintermedio que la subida del Salario Mínimo Interprofesional es una medida que no se ve igual en los barrios obreros y en los ricos. https://t.co/EBy9LYGF9m — El Intermedio (@El_Intermedio) February 17, 2020

"Si llegas 50 años y tienes un sueldo bajo, pues a lo mejor no te lo has montado bien de joven y no te has esforzado lo suficiente."

La Pija del Barrio Salamanca. pic.twitter.com/CWw2C3MrpS — Eragin Bilbo (@EraginBilbo) February 18, 2020

Las declaraciones de los ciudadanos adinerados han causado indignación, dejando claro que hay un sector de la sociedad que no tiene ningún tipo de conciencia.

A este empresario, la subida del salario mínimo hasta los 950 euros le parece "un desastre". Sin embargo, él no llega a fin de mes con más de 5.000 euros porque tiene que pagar el golf, el esquí, el pádel y 200 pares de zapatos. Hay que tener poca vergüenza. pic.twitter.com/FdqZVlcc3T — PabloMM (@pablom_m) February 18, 2020

