"Durante años muchos políticos de este país se han dedicado a hacer el paleto, y se han dedicado a crear identidades donde no las había, se han dedicado a hablar de ser más leoneses, de ser más navarros, de ser más baleares, más catalanes…" Es la última aportación al debate público de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras su sesuda frase sobre la eutanasia: "La muerte no es digna, es muerte" .

Ayuso hizo estas declaraciones el lunes ante la prensa, donde consideró que hay una campaña de desprestigio contra su región con la que el Gobierno central va a justificar "una subida de impuestos indiscriminada".

Estas fueron sus palabras: "Durante años muchos políticos de este país se han dedicado a hacer el paleto, y se han dedicado a crear identidades donde no las había, se han dedicado a hablar de ser más leoneses, de ser más navarros, de ser más baleares, más catalanes… Han permitido que sus empresas se vayan arruinando, han ido subiendo indiscriminadamente los impuestos a sus empresarios, no han propuesto ninguna política creativa y han permitido que sus jóvenes y la iniciativa privada se fueran a otras comunidades como Madrid".

Sus declaraciones han provocado un revuelo en las redes sociales y políticos y ciudadanos de León, Galicia o Baleares han cargado contra ella:

Yo no puedo ver el telediario porque me caigo de culo. Qué película. La Ayuso hablando de "identidades regionalistas inventadas", refiriéndose a León. Se tenía que haber quedao ahí seca según lo dijo, no me jodas.

— Dbrvma (@DavidBruma) February 18, 2020