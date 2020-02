Que las portadas del ABC son lo mejor que le ha pasado al humor español desde Gila ya lo sabíamos. Pero la diversión no para. Hasta ahora habíamos visto algunas primeras páginas de este medio con tal profusión banderas de España que harían llorar a un epiléptico, algunas que llevan el peloteo a un nuevo nivel, otras que cuesta diferenciarlas de un meme e incluso otras que reflejan una obsesión casi freudiana.

En los últimos tiempos, varios medios de la derecha han seguido dando rienda suelta a eso de ‘¡Que vienen los rojos!' y ahora han empezado a tildar de "socialcomunista" al Gobierno de coalición. En este contexto llega la portada de este miércoles.

Ahí va (esta es la de verdad):

Lejos de darse cuenta de la contradicción en la que incurren al tildar de "socialcomunista" el Gobierno de una nación cuyo jefe de Estado es un rey, se han lanzado con uno de los titulares más surrealistas que se hayan visto. Junto a una foto del rey con Sánchez e Iglesias, el título dice: "El rey preside el Consejo de Ministros socialcomunista". ¿Qué quieren decir? Vaya usted a saber.

Lo cierto es que los tuiteros han visto la portada y han subido la apuesta. Porque si el ABC "nunca defrauda", los tuiteros tampoco.

Me imagino a redacción del ABC debatiendo el titular de portada como en la escena del yogulado: - Sale el rey. - Eso es bueno. - Y el gobierno este de rojos. - Eso es malo. https://t.co/2GjM8RHxVM

Si fuera socialcomunista no habría rey, ¿no? pic.twitter.com/Q7vSemec9i

Que conste que mi portada "favorita" made in el ABC es ésta.

Cuando he visto lo de El ABC pensaba que era un fake.

