En las redes todo puede pasar, incluso que te confundan con un famoso y sus trolls vayan en masa a atacarte. Es lo les ha ocurrido a varios tuiteros, que no dejan de quejarse y aclarar que ellos no son los personajes publicos. Aquí os dejamos varios casos:

El actor tuvo que explicar en su cuenta de Twitter que nada tenía que ver con la política del PSOE. Explicó que recibe insultos de aquellos que le confunden con vicesecretaria general del PSOE y por eso, hasta la propia Lastra le respondió al tuit.

QUERÉIS DEJAR DE MACHARCARME!!! A todos los que se quieren quejar a gente de la política..... mi Twitter es diferente!!! No soy la del PSOE... gracias a todos por vuestra buena vibra.... sed felices pero checkear el Twitter Antes de subir algo.... Gracias. ❤️

Adrián, te pido disculpas en nombre de mis trolls. No son los más listos, la verdad! https://t.co/7xTRAXbi8V

La directora de Podium Podcast explica en su propia biografía de Twitter que no es familiar del político de extrema derecha, Iván Espinosa de los Monteros. Ya tuvo que explicarlo hace meses e indicar que su ideología no tenía nada que ver con la del político.

Aviso de esto porque últimamente me tienen frita en TW y en otros sitios: no soy familiar del tipo de VOX. Es más, representa todo lo que detesto. Lo único que compartimos es un apellido llamativo. Gracias. pic.twitter.com/2y5IQ6gFlX

La intérprete madrileña tuvo que aclarar que no era la diputada de Vox que aseguró que "el feminismo es cáncer"y que lo que realmente empodera es "coser un botón".

No soy Alicia Rubio diputada de Vox, dejad de mandarme mensajes de coser botones. Gracias.

Peggy Miles es una periodista residente en Washington que nada tiene que ver con Vox. En el año 2007 creó su cuenta de Twitter bajo el nombre de @vox. El partido de ultraderecha creó su cuenta seis años más tarde. A Miles le siguen personas que realmente buscan seguir la cuenta del partido y recibe multitud de menciones en Twitter.

Es costumbre que las redes confundan a Jordi Cruz, conocido por el programa Art Attack aunque ahora es locutor de Cadena 100, con el cocinero Jordi Cruz. Por ese motivo muchos seguidores le bautizaron como Jordi Cruz "el bueno" a raíz de la polémica desatada por el cocinero tras conocerse las condiciones en las que tenía a sus becarios.

Querido Papá Noel: Me voy a dormir. Recuerda que este año he sido muy bueno. Hasta mis amigos de Twitter me llaman "El Bueno" ???????? Que se te de bien la noche y cuidado con la velocidad que hay muchos controles ????????‍♂️. Nanit pic.twitter.com/A6tDeiXggV

— Jordi Cruz (@JordiCruzPerez) December 25, 2017