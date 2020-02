"¿Que si tengo el título de arquitecto? No". Es la líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, en febrero de 2008 ante un juez de primera instancia de Madrid. El País ha publicado este jueves un vídeo en el que la dirigente de la formación ultraderechista reconocía no tener el título, pese a lo cual firmaba el proyecto de obra como dirección facultativa. Monasterio acabó ganando ese juicio puesto que se trataba de un juicio por incumplimiento de contrato, que no entraba a valorar este extremo.

Este es el vídeo de la declaración de Rocío Monasterio ante una juez en 2008 en la que la líder de Vox admite que había trabajado sin licencia: "¿Que si tengo el título de arquitecto? No" https://t.co/dtodM44dNe pic.twitter.com/iYEtJaBbFr — EL PAÍS (@el_pais) February 20, 2020

El diario El País también ha recopilado diversos artículos en prensa y revistas de entre 2003 y 2009 en los que se presentaba como arquitecta antes de obtener el título. Monasterio está bajo sospecha por haber firmado planos como arquitecta antes de obtener el título y colegiarse. Cuando salieron las primeras informaciones, aseguró no recordar si era arquitecta en 2003.

Ante esta nueva revelación, la imaginación de los tuiteros ha echado a volar:

-Señora Monasterio, se ocupaba usted también de los proyectos eléctricos y de fontanería?

-Por supuesto. pic.twitter.com/jQRpinxjfT — The Raven (@the_raven77) February 20, 2020

Instalación de escaleras mecánicas en la sede de V0X. Directora del proyecto: Rocío Monasterio. @monasterRo pic.twitter.com/DtYAx92asd — The Raven (@the_raven77) January 17, 2020

-Sra. Monasterio, está usted segura de que esos "planos" de la casa son adecuados?

-Por supuesto! No ve que le he dibujado a usted sonriendo desde la ventana? pic.twitter.com/WmVbtKUCI2 — Sr. Humo (@elhombredehumo) February 20, 2020

Rocío Monasterio diseñó su casoplón, firmó planos como arquitecta, vendió viviendas y tramitó planos ilegalmente sin título vale, pero Irene Montero vendió electrodomésticos y no veo que a eso le deis tanto bombo...#FelizJueves pic.twitter.com/4bLGD4J5Yk — Protestona ???? (@protestona1) February 20, 2020

Tienes más peligro que Rocío Monasterio en Legoland Pos eso. https://t.co/MYr3Mq7Tf7 — Davicii???????????????????????????? (@David_DLB_) February 20, 2020

- ¿Qué necesitas?

+ Con un par de cajas de Paracetamol y una de Diazepam me apaño, Rocío. pic.twitter.com/3LdwH3Y3tH — Carl Winslow (@CarlWinslou) February 20, 2020

Rocío Monasterio mostró en el juicio su trabajo de fin de carrera. pic.twitter.com/ClpqUv5Ggj — Un Vampiro Andalú (@UnVampiroAndalu) February 20, 2020

Como olvidar a Rocío Monasterio en "Asterix y Cleopatra" pic.twitter.com/g6RgZ8Jub2 — Bat-uitero ???????? (@Bat_uitero) February 20, 2020

- Rocio Monasterio no ha cometido ningún delito! Puede que firmara planos sin licencia, que vendiera lofts ilegales, que su familia no pagara las cuotas de su comunidad... Pero de cajera de supermercado no tiene nada! pic.twitter.com/uVC9Udzh6M — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) February 20, 2020

La cara que tiene Rocío Monasterio es digna de ser estudiada. — Riau. (@xaviconde) February 20, 2020

-Sra. Monasterio, ¿tenía usted título de arquitecta? -Según las revistas DEKO10, DECORACIÓN A TOPE, HAZLO TÚ MISMA, MUNDO CORTINAS, TRESILLOS Y SOFÁS,... sí, así que Ud no me líe con sus preguntitas. — ???? Bob Estropajo ???? (@BobEstropajo) February 20, 2020

¿Rocío Monasterio? No sé de quién me habla, yo soy Johnny Benítez.https://t.co/SxAXTgUDxg — ???????????????????????? ???? (@Arezno) February 20, 2020

Vale que Rocío Monasterio no tuviera título de abogada, pero de algo tenía que vivir. O esperabais que trabajara de cajera como los rojos y dejar que Inda la criticara después? — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) February 20, 2020

Rocío Monasterio no sabe si tiene la carrera de arquitectura, los planos que firmó ni las casas que vendió, pero preguntadle por las clases de maxturbasión en grupo que dan los rojos en los colegios y veréis que os lo explica al dedillo... pic.twitter.com/8HV2P17dBU — Protestona ???? (@protestona1) February 20, 2020

Me gustaría ver jugar a Rocío Monasterio a Los Sims pic.twitter.com/TL5L2c6qjD — Bat-uitero ???????? (@Bat_uitero) February 20, 2020

¡¡DESPERTAD MORTALES!!

Venga, que a estas horas Monasterio lleva vendidas 15 casas construidas con Lego, adobe y Pladur, perfectamente visadas y vosotros todavía en la cama.https://t.co/8UUQL9NRxa pic.twitter.com/H99yKsuT2j — Doña Merkel ???????? ???????? ???????? ???????? (@GobernoAlem) February 20, 2020

Tendría usted un dosier para ver sus trabajos, señora Monasterio? pic.twitter.com/3hLJ7HFWzD — Maxwell Stupid???? (@prendente) February 20, 2020

Aunque no fuera arquitecta, las obras de Rocío Monasterio siempre serán recordadas. pic.twitter.com/16e7LRtyCl — ????ʍѳทƬѳ૨ท૯ઽ૮ѳ (@Montornesco) February 20, 2020

