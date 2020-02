El alcalde de Madrid ha intentado borrar los versos de Miguel Hernández en el Cementerio de la Almudena, pero los tuiteros están consiguiendo que José Luis Martínez-Almeida se acuerde, y mucho, del poeta alicantino.

No importa lo que Almeida tuitee, los usuarios le responden con versos del poeta a modo de protesta tras conocer que las palabras de Miguel Hernández no estarán grabadas en las placas que acompañarán el memorial de La Almudena.

Es importante recordar que el alcalde de Madrid eliminó las placas del cementerio que recogían los nombres de casi 3.000 fusilados durante el franquismo.

Este sería el segundo efecto Streisand que protagoniza José Luis Martínez-Almeida. El primero de ellos fue el conocido hashtag #AlmeidaCaraPolla en el que los tuiteros se volcaron para apoyar la libertad de expresión tras la multa que le pusieron a un joven por llevar una pegatina en la que se podía leer "Almedia Carapolla".

"Vientos del pueblo me llevan,

vientos del pueblo me arrastran,

me esparcen el corazón

y me aventan la garganta

Los bueyes doblan la frente,

impotentemente mansa,

delante de los castigos:

los leones la levantan

y al mismo tiempo castigan

con su clamorosa zarpa"#MiguelHernández

— Albert #PaísValencià???? (@_Gafas_y_reloj_) February 20, 2020