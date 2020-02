"Tengo todo el derecho a quemar y a romper. No le voy a pedir permiso a nadie, porque yo estoy rompiendo por mi hija. Y la que quiera romper que rompa, y la que quiera quemar que queme, y la que no, que no nos estorbe". Es el grito desgarrador de la madre de una víctima mortal de feminicidio, en un vídeo que se ha hecho viral en la últimas horas con decenas de miles de reproducciones, del que se han hecho eco medios locales mexicanos, como Radioformula.com.

Se trata de Yessenia Zamudio. Su voz ya se escuchó en otro vídeo viral durante la pasada manifestación del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, y es una muestra de la desesperación ante la terrible situación de la violencia contra las mujeres en el mundo y particularmente en México.

En los últimos días, los asesinatos de Ingrid Escamilla, una joven de 25, y de Fátima Aldrighetti, una niña de 7 años, han vuelto a sacar a las calles a las mujeres mexicanas para exigir justicia.

El pasado 2018 fue el año con más homicidios de mujeres en el país de los últimos 29 años. En total, 3.752 defunciones. En promedio, 10 al día.

BRUTAL. La que quiera quemar que queme, la que quiera romper que rompa. https://t.co/1U0eWTwTYj — Javier Gallego Crudo (@carnecrudaradio) February 20, 2020

Los que me conocen saben que no estoy a favor de la violencia, pero su dolor me llega muchísimo. — Mir✨ (@Miruzha) February 20, 2020

Llorando estoy, madre mía. Cuánto dolor y cuánta impotencia. Y LA QUE NO QUIERA, QUE NO ESTORBE. — Teresa Franco ????????/❤ (@Llampico) February 20, 2020

Y que le dices a esta mujer?....

Que le puedes decir, que no te suene en la boca, necio y vacío? — salva d'Or (@salvajarque) February 20, 2020

Madre mía cómo entiendo a ésta mujer.....me parte el alma y me rompe el corazón ....como madre , como abuela y cómo mujer...todo mi apoyo hermanas???????????????????????????????????????????????????????????????? — abuela pipi (@maricruzperealo) February 20, 2020

Es desgarrador este grito de esta madre. Qué razón tiene. — Xuacu Xelu (@xuacuxelu) February 20, 2020

Relacionada:

-Qué pasa en México con los feminicidios

-El brutal asesinato de una niña de 7 años dispara la indignación en México