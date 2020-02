Harta de ver el sufrimiento continuo de su hijo, víctima de acoso escolar, una madre de Brisbane (Australia) decidió compartir un desgarrador vídeo que ha dado la vuelta al mundo. En él, explica: "Acabo de recoger a mi hijo de la escuela y he presenciado un episodio de bullying. He llamado al director, pero quiero que la gente sepa, los padres, los educadores, los profesores: esto es lo que el bullying hace. Y os preguntáis por qué los niños se están suicidando". Junto a ella, su hijo llorando absolutamente desconsolado.

Su hijo tiene nueve años, se llama Quaden Bayles y tiene acondroplasia. Sufre un acoso escolar constante, como ha contado su madre, que explica que se ha intentado suicidar en más de una ocasión. En el vídeo, entre llantos, dice cosas como: "Quiero morir"; "Mátame ahora. Quiero que alguien me mate".

El vídeo se ha viralizado y ha hecho al mundo volver a hablar del acoso escolar y sus terribles efectos. Sus palabras han conmovido a celebridades, equipos de diferentes deportes y gente anónima, que están alzando su voz en apoyo a Bayles y contra el acoso escolar.

Uno de ellos ha sido el actor australiano Hugh Jackman, que ha publicado un vídeo en Twitter dirigido a Bayles en el que le dice: "Tienes un amigo en mí. Eres más fuerte de lo que piensas, colega". En las redes se han popularizado los hashtags #QuadenBayles y #StopBullying.

Quaden - you’ve got a friend in me. #BeKind @LokelaniHiga https://t.co/8dr3j2z8Sy pic.twitter.com/jyqtZYC953

En España se estima que el acoso escolar afecta al 15% de los estudiantes, mientras que sólo dos de cada diez casos se llegan a investigar. En 2018 se denunciaron casi mil hechos graves ante las Fuerzas de Seguridad del Estado. Los expertos explican la importancia de detectarlo en las primeras etapas, ya que normalmente se intensifica y se agrava la frecuencia.

Esta triste noticia me ha conmovido. Ver esa carita, ese sufrimiento...Es desolador oír a un niño de 9 años decir que quiere morir. #QuadenBayles no dejes que nadie te quite las ganas de vivir amigo. Estamos contigo. Mereces, como cualquier niño, ser feliz. Todo mi afecto para ti https://t.co/y6hYHCEKax

The world is behind you

The @celtics are behind you Champ

Love the jersey, Why don’t we get you to one of our games. ☘️

Front row seat ????#QuadenBayles#WestandwithQuaden pic.twitter.com/Yipd52uT29

— Enes Kanter (@EnesKanter) February 20, 2020