Tras los atentados ultraderechistas de Alemania de esta semana, Angela Merlek condenó el racismo boyante que sufre su país, al que tildó de venenoso. En un arrebato internacionalista, Inés Arrimadas quiso tuitear en favor de esas palabras y condenó el atentado, con una declaración a la que los tuiteros han sacado punta.

"Estoy de acuerdo con Merkel: El racismo es veneno. Los demócratas debemos trabajar juntos para derrotar a los intolerantes y que la libertad venza al odio. Mi más rotunda condena al doble atentado de Alemania y toda mi solidaridad con los familiares y allegados de las víctimas", dijo desde su perfil oficial de Twitter.

Criticar el racismo cuando se pacta con Vox no es un razonamiento muy aclaratorio, dicen las redes, que se han lanzado en tromba a criticar a la líder de Ciudadanos.

El racismo es veneno, a no ser que los necesites para gobernar en Madrid, Murcia y Andalucía. Ya sabía que no tiene escrúpulos. Ahora me confirma que tampoco tiene vergüenza. https://t.co/4CKZSxC9Iz

— PabloMM (@pablom_m) February 22, 2020