¡Lunes!

Hoy no nos une el odio a los lunes, sino las ganas de verano.

Bueno pues el PP ya tiene candidato en el País Vasco. Pablo Casado se ha reunido con el señor que ve cada mañana en el espejo y entre ambos han decidido nombrar a Carlos Iturgaiz para el puesto. La renovación del PP ya está casi completada...

Iturgaiz será el NUEVO candidato a Lehendakari del PP, para que luego digáis que Casado no está renovando el partido...

No es Rosa Díez pero casi. A favor. https://t.co/DegbqK83xp

A Alfonso Alonso le ha caído la clásica democracia interna del PP como una losa

Alfonso Alonso tiene suerte, si fuese de Podemos no le habrían destituido, le habrían purgado. ???? #LiarlaPardo72

Bueno, del PP y de Ciudadanos porque irán en una lista conjunta. Buena idea…

Si lo he entendido bien, el pacto entre el PP del País vasco y Ciudadanos del País vasco no lo firmó nadie ni del PP del País vasco, ni de Ciudadanos del País vasco.

Casado ha asegurado que Iturgaiz es un referente moral. Sí, sobre todo eso.

De momento, uno de sus primeros pasos ha sido decir del líder de los ultraderechistas, Santiago Abascal, que es "una persona maravillosa". ¿Lo vais pillando?

También ha animado a los votantes de Vox a que apoyen su candidatura, frente al proyecto "fasciocomunista"

¿Whaaat?

Anda mira, después de lo del "socialcomunismo" llega el "fasciocomunismo". Qué maravilla todo.

Madre mía. Ya no saben ni qué inventar para asustar a su público objetivo

-¿Tú eres fasciocomunista?

-No, creo que soy un terrorista narcochavista, ¿y tú?

-Soy un comunista bolivariano de ETA, creo, ya no estoy seguro.

-Me gustaba cuando solo nos llamaban podemitas, todo era más fácil.

-Sí, es que ahora nos llaman algo distinto cada semana.

— El Majara de Turno (@majara0) February 24, 2020