Una nueva polémica ha protagonizado la gala de ayer de OT 2020. La invitada por la academia para cantar con una de las concursantes, Estrella Morente, optó por cambiar la letra de Volver sin previo aviso a nadie del programa.

Todo estaba preparado para que ambas cantantes interpretasen el tema de Carlos Gardel, cuando de repente Morente empezó a cantar unos versos escritos por José Bergamín a favor de la tauromaquia.

"Ni el torero mata al toro, ni el toro mata al torero,

los dos se juegan su vida, a un mismo azaroso juego.

No trafiques con su alma, no le perdonéis la vida al toro bravo en la plaza,

Qué humana cobardía robarle al toro su muerte a solas y en su agonía".

Las redes empezaron a arder momentos después de que sonase la música y el propio productor de Operación Triunfo explicó en sus redes sociales que "no estaba ni pactado, ni previsto".

No estaba ni pactado, ni previsto. En ningún ensayo lo ha hecho. Ha sido una sorpresa para todos. https://t.co/MUKHZ2WFyP

En la misma línea, RTVE añadió que "en ninguno de los ensayos lo había comentado con nadie".

El espectáculo de Morente ha sido interpretado como una clara respuesta a Maialen, una concursante que realizó unos comentarios críticos sobre la tauromaquia que llevaron a RTVE a dar explicaciones.

Hagamos que este video sea trending topic en apoyo a Maialen, y demostrar que Estrella Morente no nos representa #ApoyoMaialen #OTDirecto24F pic.twitter.com/YVj7Tg3i14

Las críticas a Morente no han cesado desde ayer.

Lo que le ha hecho Estrella Morente empezando la canción de manera distinta sin que su compañera Nia lo supiera es una marranada aparte de no querer entender que Maialen tiene todo el derecho del mundo a ser antitaurina y expresar su repulsa al sufrimiento animal #OTGala6

"El torero no mata al toro" No, Estrella Morente, ahora resulta que el toro se muere solo, corre hacia el estoque y se lo clava por placer.

Ya es que me causa repulsión absoluta que en 2020 se defienda el asesinar a un animal por diversión y se jalee al asesino. #OTGala6

— Fran Granada (@frangranadafilm) February 23, 2020