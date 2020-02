Tras la polémica desatada por Estrella Morente el pasado domingo en Operación Triunfo, la cantante aseguró que cambiar la letra en directo fue "una cosa natural".

En unas declaraciones a la revista Hola, Morente explicó que se "guía por impulsos naturales" y que "la improvisación siempre surge a última hora".

La artista ha explicado que el cambio de letra no era una respuesta a las declaraciones de Maialen: "Yo es que siempre cuando empiezo mis temas por bulerías, por tango, normalmente tiro de literatura y hago siempre alguna referencia a algún poeta importante".

El cambio de letra de la canción Volver para defender la tauromaquia, sin avisar a la productora, ha generado posturas enfrentadas. Por una parte, hay personas que consideran que el acto de Morente fue una falta de respeto y otras añaden que las críticas son exageradas.

No me he pronunciado sobre lo de Estrella Morente pero diré que, aunque soy una fiel defensora de la libertad de expresión noseque, me pareció feísimo

— Isis (@IsisMinoru) February 25, 2020