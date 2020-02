Espejo Público, el programa presentado por Susanna Griso, ha vuelto a ser objeto de críticas este jueves. Durante la mañana, el programa ha entrevistado al agresor de Raúl, el hombre que intentó defender a la pareja del primero, y que acabó siendo agredido por ello.

Los usuarios han criticado con dureza la aparición de este individuo en el programa de Griso, asegurando que con esta entrevista se está "dando altavoz al agresor de la joven" y del hombre que trató de defenderla.

El agresor ha asegurado en la entrevista de Espejo Público que no es una mala persona ni un maltratador. Además, según su versión, la víctima y él estaban teniendo "una pelea normal".

Estas palabras han generado aún más polémica y muchos usuarios han comentado que con esas declaraciones demuestra que "no tiene ningún sentimiento de culpa".

Las críticas al programa no se han hecho esperar, ya que para muchos, con esta aparición, en la que el hombre dice sentirse fatal y pide perdón, lo que se está haciendo es blanquear a un presunto maltratador. Además, normaliza la violencia diciendo que su novia y él estaban "teniendo una pelea normal" en la que los dos se pegaban.

Si pensabas que Espejo Público no podía dar más asco, hoy han decidido entrevistar al matón que estaba pegando a su novia y terminó dándole una paliza a un chico que trató de evitarlo. "No estoy acostumbrado a las peleas", dice. Mirad cómo está él y cómo dejó al otro.

"no podía pensar que esto me podía pasar a mí". No tiene sentimiento de culpa, lo que le preocupa son las consecuencias que le han caído encima. Muy mal el programa dejando que limpie su conciencia y busque el rendimiento de su falso arrepentimiento.

