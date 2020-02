Demasiado bueno para ser cierto: es lo que uno debería pensar al ver determinadas imágenes en las redes antes de darlas por verdaderas, y para muestra un botón. Este viernes, la tuitera @MortaSiciliana publicó un meme, un fotomontaje humorístico con una foto de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso en la feria de arte contemporáneo ARCO. ¿Sabéis lo que ha pasado? Efectivamente, que muchos se la han tomado como real.

En la original, aparecía Ayuso tocando una obra de la feria, junto a los reyes y varios periodistas. En el meme, a efectos cómicos, la tuitera había añadido dos advertencias de "No tocar" que no estaban en la foto:

Por si fuera poco la pista de que la imagen fuera compartida por una tuitera conocida por sus memes, además al poco de sacarla ya advertía:

Aquí la foto original, que me veo venir el lío. pic.twitter.com/4hUI4QZyoq

Aún así mucha gente ha caído. Algunos han recordado también que el autor invita a los espectadores a tocar la obra, como explica este artículo de ABC.

Un caso que nos recuerda la importancia de comprobar mínimamente las cosas antes de empezar a compartirlas:

Empieza el lío, periodistas compartiendo este meme como si fuera real, precisamente en el hilo enseño la foto original para evitarlo. Bastaba comprobar un poco para saber que es un meme. (Si no lo comparte como si fuera foto real entonces me ha fusilado el meme). pic.twitter.com/YVF4mSgLUF

Uno más, en este caso ha desaparecido el cartel de no tocar de la izquierda del meme original. El meme evoluciona solo. pic.twitter.com/naktQbooiN

No, es un meme. 🙂

Hoy, gracias a @MortaSiciliana me he convertido en carne de meme y estoy conociendo a un montón de gente. Me lo estoy pasando pipa! Y gracias, Morta por ser ejemplo de cómo los periodistas convertimos en info estupideces, sin ni siquiera verificar la info pic.twitter.com/PCYJYkhUR3

