David Santos, el blogger que se caracteriza por apoyar a VOX en redes sociales, ha sido objeto de críticas en Twitter tras una publicación en la que cargaba contra el feminismo.

Santos ha aprovechado el día internacional de la mujer, 8 de marzo, para lanzar un reto a su audiencia: "Doy 100 euros a quien me diga 3 beneficios sociales o legales del hombre frente a la mujer.Hay que dar argumentos contrastados, el premio es solo para una persona.", ha difundido en su cuenta de Twitter:

Doy 100€ a quien me diga 3 beneficios sociales o legales del hombre frente a la mujer. Hay que dar argumentos contrastados, el premio es solo para una persona. pic.twitter.com/K4bId6vhIN

Este tuit no ha tardado en recibir cientos de respuestas, demostrando que todavía son muchos los privilegios masculinos que perpetúan desigualdades en la sociedad.

-Trabajar en el ejercito como Capellán castrense, privilegios y salario de Teniente Coronel -Acceder a profesor de religión (profesor de secundaría) si eres ordenado sacerdote. -Poder acceder a sueldo y cargo de mando de la policía como oficial de ejercito (si has sido capellán)

1. El orden de los apellidos lo deciden los progenitores de mutuo acuerdo. 2. El beneficio del varón en la sucesión monárquica afecta a una familia, no a todos los varones. 3. Las normas de la Iglesia nada tienen que ver con el Estado.

Ejemplo de masculinidad herida, un cerebro que no sabe qué tiene que hacer y trata de poner dinero por delante porque sus escuetas sinapsis no le dan para más. Lastimica, una paguita para este "señor" que su seso no le da para más pic.twitter.com/e50hHoZlC7

— Mati Matarredona (@MatiMatarredona) March 2, 2020