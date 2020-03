“¡Dejad de romantizar los asesinatos!”: críticas a la noticia de ‘El Mundo’ sobre un feminicidio

Antes de que empezáramos a tomar conciencia de la terrible magnitud del problema de la violencia machista, en los medios de comunicación se hablaba casi siempre de crímenes "pasionales", de asesinatos por "amor" o de homicidas "enamorados". Incluso veíamos a los vecinos destacar lo trabajador y buena persona que era el presunto criminal. Aunque tristemente de vez en cuando volvemos a encontrarnos con este tipo de cosas, la realidad es que gran parte de la sociedad ya no permanece impasible cuando lee determinados titulares.

Este martes, el diario El Mundo se hacía eco de la detención de un hombre por un supuesto caso de feminicidio (la investigación policial sigue abierta), tras el asesinato de una mujer en Ciudad Lineal. Sin embargo, en su noticia aseguran que se trataría de "un hombre enamorado" que "cometió el homicidio por despecho".

En Twitter, también compartieron la noticia hablando de un "hombre enamorado" y fueron pasto de las críticas de Twitter, que recordaron que "un hombre enamorado no mata, uno obsesionado sí puede llegar a ese extremo". Posteriormente, han borrado el tuit.

Estos titulares no ayudan mucho a entender las causas de la violencia de género. Un hombre "enamorado" no mata, por muy enamorado que esté. Un hombre "obsesionado" por una mujer a la que quiere poseer y/o controlar si puede llegar a ese extremo. El amor no mata, es el machismo. https://t.co/qoKx3Osekg

¿Hombre enamorado? Estos términos "poéticos" del s. XVI donde usaban "conquistar" comparando el amor con el arte de la Guerra, con el todo "vale", es este titular. Cambiadlo por un "un machista obsesionado con su ex pareja la mata de un tiro al no aceptar que ella lo rechace." https://t.co/m9WEOzrJNn

Muy enamorado no estaría si le pegó un tiro. No sé, no me parece una demostración de amor.

