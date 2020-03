La ganadora de tres premios Goya, Candela Peña, ha generado una gran polémica a raíz de unas declaraciones en una entrevista concedida a EFE.

Durante la entrevista, en plena promoción de la serie Hierro, Peña ha explicado que respeta todo, "a las feminazis también". Esta frase que no ha gustado nada en redes sociales.

Además, la actriz también ha dado su opinión sobre la decisión del Gobierno de reservar un 35% de las ayudas al cine para mujeres directoras: "Si es una directora que es un truño y hace un mojón de película, pues no le deis dinero sólo porque sea mujer, eso es lo que yo no entiendo y por eso no quiero participar en ningún rollo de estos del movimiento feminista".

#EFETV | Candela Peña se posiciona en contra de las cuotas para mujeres en el cine. "Si es un truño de directora y hace un mojón de película, no le deis dinero solo por ser mujer". EFE entrevista a la actriz con motivo de la segunda temporada de la serie #Hierro pic.twitter.com/CaMclGOE9f — EFE Noticias (@EFEnoticias) March 2, 2020

La entrevista no ha pasado desapercibida y las redes han cargado contra Peña.

Que alguien le diga a Candela Peña que mojones de películas subvencionadas, dirigidas por directores que son un truño, nos llevamos tragando desde que el mundo es mundo y, a ver cómo te lo digo, ningún otro hombre ha salido a criticarlo. ¿Entiendes lo que es el patriarcado? — Sandra (@Sandra212_) March 2, 2020

Si quieres encontrar machistas, mira tuits que aplaudan a Candela Peña — Ana Durán (@anadd83) March 2, 2020

Que alguien le explique a Candela Peña de qué va el feminismo. #candelapeñaenmifachateam pic.twitter.com/ax50AzLlli — Marie (@marybirmania77) March 2, 2020