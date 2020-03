"Cuando pensaba que no se podía flipar más, me doy cuenta de que no es así": es una de las múltiples críticas a Espejo Público por recurrir al abogado de 'La Manada' para analizar la Ley de Libertad Sexual. El magazín de Antena 3, presentado por Susanna Griso, invitó al abogado Agustín Martínez como experto en un programa en el que hablaban de la "polémica ley". Además, en el propio programa le presentan así: "Abogado de La Manada".

La semana pasada, Espejo Público, ya fue ampliamente criticado en las redes por llevar al torero Fran Rivera para hablar del coronavirus.

Martínez no sólo ha defendido en los tribunales a cuatro de los cinco condenados por violación, sino que se ha aparecido habitualmente en los medios de comunicación rechazando la versión de la víctima y ofreciendo su opinión sobre temas políticos y dejando polémicas declaraciones.

En esta ocasión, el abogado ha cargado contra el anteproyecto de Ley Orgánica de Libertad Sexual aprobado en el Consejo de Ministros este martes, que castiga todo comportamiento sexual sin consentimiento expreso, incluido el conocido como 'acoso callejero'. En su opinión, la medida "va contra el estado de derecho". También ha aprovechado su aparición para criticar a Carmen Calvo.

Para hablar de la #LeyLibertadSexual @EspejoPublico ha llevado al abogado de la manada de cinco violadores que agredieron sexualmente con salvajismo a una mujer en sanfermines, grabaron la violación múltiple en vídeo, lo compartieron y se jactaron de la "hazaña". Qué vergüenza. pic.twitter.com/Jo6mnfnJJm — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ ???????? (@pnique) March 4, 2020

Y no han invitado directamente a los de "La Manada" porque no pueden salir de la cárcel. pic.twitter.com/tWEIz3SXFF — Javier Durán (@tortondo) March 4, 2020

En el programa de Susanna Griso: "polémica Ley de Libertad Sexual, lo analizamos con el ABOGADO DE LA MANADA"...pues ya estaría. pic.twitter.com/whBLREzHoe — Sr. Humo (@elhombredehumo) March 4, 2020

En serio un programa como EP lleva al abogado de unos violadores, que se ha dedicado a defenderlos públicamente, para hablar de esta nueva Ley...

Cuando pensaba que no se podía flipar más, me doy cuenta de que no es así ????????‍♂️????????‍♂️ — Victor Blanco ???? ???? (@vicblaesp99) March 4, 2020

Les falta Fran Rivera y Cayetano M en la mesa... Eruditos todos. — Raúl (@Raul_G_R_1979) March 4, 2020

En su próximo programa, Espejo Público preguntará a Hitler: ¿cree que son exageradas las quejas de los judíos? pic.twitter.com/yS2MuWFRMv — Iñigo S. Ugarte (@Guerraeterna) March 4, 2020

"Analizamos con el abogado de "La Manada"

Es decir, le llaman por haber desempeñado esa labor, no por otra cosa — Fernandez (@fdez_gal) March 4, 2020

¿En serio @antena3com y @EspejoPublico?

Después de consultar @susannagriso a los expertos Fran y Caye, creí que no podríais caer más bajo pero, una vez más, os habeis superado... pic.twitter.com/EyN4aBDTWI — #NiOlvidoNiPerdon (@arty1167) March 4, 2020

@antena3com @EspejoPublico @susannagriso en serio este es un experto para llevar a analizar la nueva ley? Que poca vergüenza pic.twitter.com/3t9iFI4fBI — Silvia E (@espejo_silvia) March 4, 2020

