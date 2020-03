Este miércoles, el diario suizo Tribune de Genève abrió su portada con una noticia que, llamadnos atrevidos, podría resultar de cierto interés para los españoles: la Fiscalía de Ginebra investiga al rey Juan Carlos I. Según este medio, el padre de Felipe VI habría recibido en 2012 una donación de 100 millones de dólares (casi 90 millones de euros) por parte del entorno del entonces rey de Arabia Saudí.

Relacionada: Las claves de la presunta vinculación entre Juan Carlos I, Corinna y el AVE a La Meca

A su vez, el rey emérito español habría donado parte de ese dinero –unos 65 millones de euros– a la aristócrata y empresaria Corinna zu Sayn-Wittgenstein, tal como adelantó este martes el diario El País.

Ante una noticia así, los medios de comunicación españoles habrán echado humo ¿no? Pues... tenemos una sorpresa. Los principales periódicos de papel no llevan nada en sus portadas este jueves (tampoco lo hicieron el miércoles).

El rey Juan Carlos de Borbón pilló el CorinaVirus. Pero eso no lo verás en las portadas pic.twitter.com/CFo0z7CjnG

En su lugar, han preferido hacer hueco a otros asuntos, como los gritos a Pablo Iglesias en la Complutense, a las críticas de los Franco por el traslado de los restos del dictador, o a las declaraciones de Nicolás Maduro pidiendo que aumente la natalidad en Venezuela. Cosas así.

No es la primera vez que vemos un olvido de este tipo. Aquí puedes ver otros curiosos ejemplos:

-"En España el Watergate no hubiera dado ni para un pie de página": los ‘olvidos’ más sangrantes de la prensa

Los que no se han olvidado han sido los tuiteros que han visto con curiosidad cómo hoy las portadas hacían oídos sordos sobre los tejemanejes del emérito:

Ni un medio de comunicación del régimen borbónico del 78 abriendo portadas y titulares con los 100M€ que el régimen saudí dio a Juan Carlos de Borbón, exjefe de Estado heredero de Franco, para no sabemos qué.

"¿Por qué una noticia así no es el tema de apertura de todos los medios de comunicación? ¿Qué más hace falta para que, de una vez por todas, se investigue la presunta corrupción de Juan Carlos de Borbón?"

Que mañana lo del escrache a Iglesias sale en las portadas pero lo de Juan Carlos y Corinna no, ni cotiza...

-Oye, ¿Has visto lo de las comisiones millonarias del emérito? -Algo he oído. -¿Y qué vamos a poner en portada? -Lo tengo todo previsto. pic.twitter.com/qFyNfAvDb9

Los suizos haciendo portadas hablando del Rey Juan Carlos y de 100 millones solo por joder. Mira como en España la prensa no anda con esas tonterías. pic.twitter.com/JFnzmzwNh3

— JOC ???? independentista però no idiota (@jocv090467) March 4, 2020

hoy lo he visto en el País y he flipado, en pequeñito..... pic.twitter.com/U5vIpR5Uah

.... Lo siento mucho. Me he equivocado. No volverá a ocurrir.... pic.twitter.com/MuvwbZzy9O

— F F (@misantropofeliz) March 4, 2020