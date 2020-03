La frontera entre Turquía y Grecia, puerta de entrada por tierra a Europa, se ha convertido en los últimos días en un infierno para los miles de refugiados que huyen de sus países de origen, ya sea por la guerra, la pobreza o la discriminación. La Policía de los dos países fronterizos se ha empleado con extrema dureza para impedir su entrada en territorio de la Unión Europea, golpeándolos e incluso lanzando gases lacrimógenos sin ningún tipo de miramiento por los menores que, junto a sus familias, miran a Europa como una oportunidad para llevar una vida digna.

NEW: The Turkish authorities have sent us this video which they claim was filmed at 0726 this morning off Bodrum. It shows Greek coastguard carrying out ‘pushbacks’ of migrant dinghies. Shots are also fired into the water. More @SkyNews pic.twitter.com/GrlXGNIRTt

— Mark Stone (@Stone_SkyNews) March 2, 2020