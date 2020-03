Pidiendo no tocarse la cara por el coronavirus… y tocándose la cara a continuación

La directora del Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Clara (California, EE UU), Sara Cody, comparece ante los medios: "Para detener la propagación del coronavirus, comience por no tocarse la cara", asegura. Y continúa: "Una de las principales formas en que se propagan los virus es cuando nos tocamos toca la boca, la nariz y los ojos". Menos de un minuto después, quiere pasar la página… y se lleva un dedo a la lengua.

Pensaba que era un vídeo humorístico, pero no lo es. pic.twitter.com/TAQHqDvQ7M — Cousin Olaf (@CousinOlaf) March 6, 2020

No es la única. El Washington Post ha creado un vídeo resumen de responsables políticos pidiendo no tocarse la cara por el coronavirus… y tocándose la cara a continuación.

Este loft es una ruina

El último vídeo de Late Motiv y United Unknown es, como siempre, una pequeña obra de arte. Rocío Monasterio e Iván Espinosa de los Monteros protagonizan ‘Este loft es una ruina'.

ESTE LOFT ES UNA RUINA. Con la colaboración de @unitedunknown. pic.twitter.com/mfJFFEPFlL — Late Motiv en Movistar+ (@LateMotivCero) March 6, 2020

La respuesta de Klopp al ser preguntado por el coronavirus

Un periodista pregunta por el coronavirus a Jurgen Klopp, entrenador de Liverpool. La respuesta fue la siguiente "Lo que no me gusta es que la opinión de un entrenador de fútbol sobre un tema tan serio como este sea importante […] No es importante lo que la gente famosa diga. Tenemos que hablar de las cosas importantes como se debe".

A Jurgen Klopp le preguntaron sobre el tema que preocupa al mundo entero: el coronavirus. El entrenador de Liverpool respondió de manera sorpresiva... y con razón. pic.twitter.com/c8Lw4iupMC — SportsCenter (@SC_ESPN) March 4, 2020

La fortuna de Jeff Bezos, explicada con granos de arroz

Según Bloomberg, Jeff Bezos ya es el hombre más rico del mundo, con una fortuna de unos 116.000 millones de dólares. Es difícil imaginarse una cantidad así, así que el youtuber Humphrey Yang ha decidido explicarlo con granos de arroz. Cada grano de arroz equivale a 100.000 sólares.

Rice. Part two: Jeff Bezos net worth represented visually by rice. pic.twitter.com/kYIoyxLgMW — Humphrey (@Humphreytalks) February 28, 2020

París en 1890, visto en 4K y 60fps

Un vídeo de las calles de París en 1980 visto nada más y nada menos que en 4K y 60 frames por segundo, gracias a la inteligencia artificial.