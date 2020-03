Siguen las medidas para tratar de contener la expansión del coronavirus, que la OMS ya ha calificado de pandemia. En EEUU se acaba de suspender la temporada de la NBA después del positivo de un jugador y lo que ha sucedido con él puede contener una valiosa lección.

El jugador que ha dado positivo preliminar por COVID-19 es el pivot de los Utah Jazz Rudy Gobert. El pasado lunes, tan sólo 48 horas antes de ser diagnosticado, había bromeado con el virus en una conferencia de prensa, tocando ostentosamente todos los micrófonos y las grabadoras de los periodistas.

This is the video of Rudy Gobert touching all the microphones and potentially infecting innocent people with Coronavirus pic.twitter.com/hqae652PLX

