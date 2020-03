La consejera catalana de Sanidad se emociona al anunciar el confinamiento y despedirse de su familia

La consejera de Sanidad de la Generalitat, Alba Vergés (ERC), se ha emocionado al anunciar, este jueves por la noche, el confinamiento de la población residente en las localidades barcelonesas de Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui y Òdena para evitar la propagación del brote de coronavirus que afecta a esta zona y que ya suma 58 contagios.

La consejera de Quim Torra, que no podrá volver a su domicilio en los próximos 14 días, se ha despedido entre lágrimas de su familia: "Un abrazo muy grande a los vecinos y vecinas, a mis padres, a mi marido y a mis hijos, en Nil y la Nel". Recordando, además, que la decisión ha sido una responsabilidad pública de actuación "necesaria" ante la crisis del coronavirus.

Aunque la política también es humana, usuarios de la red social de Twitter han criticado la reacción de Vergés alegando que no está a la "altura de las circunstancias". Algunos, incluso, han faltado el respeto a su persona con mensajes hirientes y fuera de contexto.

Hay momentos para emocionarse y otros para ser firmes y demostrar liderazgo y capacidad profesional. Éste es el momento para lo segundo, y ésta señora no tiene el nivel que exige la situación excepcional que tenemos



Otros, sin embargo, han aplaudido esa humanidad alegando que los políticos "no son robots" y tienen familia.

Que la Consellera @albaverges s'emocioni a la roda de premsa, quan té a tota la família confinada i no la veurà en 14 dies, és la prova de que la política és humana i els polítics no són robots. Una abraçada immensa per aquesta dona al capdavant d'una emergència.

— Mireia Boya Busquet (@yeyaboya) March 12, 2020