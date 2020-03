Pues ya es viernes. Y menudo viernes...

Aquí estamos un día más, porque ¡no hay virus que pare el Tremending Topic!

Esto se está poniendo serio: España se enfrenta al estado de alarma

Sánchez ha anunciado hoy esta excepcional medida, ante el avance del coronavirus en nuestro país.

Una comparecencia histórica en la que también ha hecho un llamamiento a la población

El estado de alarma permite adoptar medidas como la limitación de la circulación, el requiso temporal de bienes o la intervención de fábricas.

Esta medida se suma a otras de comunidades, que van desde el cierre de bares, restaurantes y negocios, el confinamiento de poblaciones, y otros...

Y por supuesto a las recomendaciones de no celebrar encuentros masivos

Hoy mismo Marruecos ha cerrado sus fronteras... Ojo, ¿eh?

No me digáis que no es una hermosura que Marruecos nos haya cerrado la frontera para que no podamos entrar por el virus. Justicia poética.

— Javier Gallego Crudo (@carnecrudaradio) March 13, 2020